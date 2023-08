Kostenfrei bleibt vorerst nur der Parkplatz am Ducke-Weg (P3). Auf den anderen Plätzen wird eine Tagesgebühr von 3 Euro verlangt. Der so genannte Werferparkplatz (P5) befindet sich an der Stelle, wo hier das Logo des Ernst-Abbe-Sportfeldes zu sehen ist. P1 ist der künftige VIP-Parkplatz, P2 der künftige Presseparkplatz, P4 der Bäderparkplatz und P6 der Platz am Sportforum.