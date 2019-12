Wohnen am Schlegelsberg: Für viele Eigentümer dürfte sich in den nächsten Jahren die Frage stellen, ob sie ihr Haus vergrößern können. Knifflig wird das bei Doppelhaushälften, wenn der Eigentümer nicht zustimmt.

„Wir wollen bauen und nicht gegen die Stadt klagen“

Über das Thema Wohnen haben 2019 sehr viele Menschen geredet. Wie knifflig die Umsetzung eines privaten Wohnungsbauvorhabens sein kann, schilderte uns eine Leserin aus der Julius-Schaxel-Straße (Jena-Ost). Mit ihrem Versuch, ihre Doppelhaushälfte um ein bis zwei barrierefreie Zimmer zu erweitern, beißt sie bei der Stadtverwaltung auf Granit oder genauer gesagt auf Ziegelstein.

Die Familie schrieb eine E-Mail an die Zeitung, weil die Bauplanungen seit mehr als einem Jahr im Sande verlaufen. Nahezu aussichtslos ist die große Lösung mit zwei Zimmern, weil diese der anderen Doppelhaushälfte zu nahe kommen würden. Vom Nachbarn ist dafür keine Zustimmung zu bekommen. Aber auch die kleine Lösung, ein neues Wohnzimmer mit 3-Meter-Abstand zur Grundstücksgrenze, ist nicht genehmigungsfähig, so erfuhr sie von der Stadtverwaltung Jena.

„Wir wollen keine Luxus-Wohnung. Es geht nur um ein größeres Wohnzimmer“, erzählt die Leserin. Derzeit leben sie und ihr Mann auf drei Etagen mit 85 Quadratmetern Wohnfläche. Das könnte schwierig werden in ein paar Jahren, denn beide sind schon über 60. Kommen die Kinder mit Anhang, wird es in der als Speisezimmer genutzten Küche richtig eng. Weil das Haus am Hang steht, soll das neue 20 Quadratmeter große Zimmer teilweise aufgeständert errichtet werden. Das hat es in dieser Hausreihe noch nicht gegeben.

Bürgermeister Christian Gerlitz (SPD) sagte auf Zeitungsnachfrage, dass das von der Familie vorgesehene Projekt nur mit der ausdrücklichen Zustimmung des Nachbarn zulässig sei, weil es an die Grenzen dessen gehe, was laut Baugesetz unter diesen Bedingungen machbar sei. Die Zustimmung fehle aber. Bei Doppelhaushälften gelte es, das Gebäude als Gesamtheit zu betrachten. Bei Neubauvorhaben würden Bauherren deshalb heutzutage oft auch einen vertraglichen Rahmen für künftige Erweiterungen festsetzen. Dann sei die erneute Zustimmung später entbehrlich.

Die Familie sieht das anders, weil sie diese Einschätzung so nicht aus dem Thüringer Baugesetz herausliest. Demnach müsse der Nachbar durch die Bauverwaltung nur beteiligt werden. Selbst bei einer Ablehnung des Nachbarn könne die Behörde dem Vorhaben dennoch zustimmen. Die Familie hofft auf eine grundsätzliche Klärung für die Zeiss-Siedlung. Denn Wohnflächenerweiterung und Barrierefreiheit seien in dem Stadtteil vielerorts ein Thema. Geht das, indem ein B-Plan über das Gebiet gelegt wird?

Die Stadt empfahl der Familie, zur Klärung ihres Anliegens einen Bauantrag zu stellen. Mit der Ablehnung könne sie dann den Rechtsweg gehen. Die Familie will das aufgrund der langen Verfahrenslaufzeiten nicht tun. Die Leserin sagt einigermaßen deprimiert: „Wir wollen bauen und nicht gegen die Stadt klagen.“