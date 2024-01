Jena Serie „Mahlzeit, Mittagessen in Jena!“ : Das passende Gericht zu den Bauernprotesten gibt es im altdeutschen Gasthaus den ganzen Tag.

„Kommse ruhig rein, bei uns wird nicht gestreikt!“ Sehr herzlich wurden am Montag Gäste in die urige Wirtsstube des Roten Hirsch gebeten. Das Bauernfrühstück stand am Montag nicht aus gegebenem Anlass auf der Karte, sondern weil es mittags wie abends immer zu bekommen ist. Mit 9,20 Euro liegt das Hauptgericht noch im Rahmen unserer Mittagessen-Test-Reihe.

Es ist kurz nach 11 Uhr, und die Küche ist sehr schnell. Es dauert keine zehn Minuten, da bringt die Kellnerin einen großen Teller. Bratkartoffeln, Ei, Schinkenspeck, das sind die Hauptzutaten eines Bauernfrühstücks. An der kräftigen Farbgebung ist sofort zu erkennen, dass es sich nicht um ein herkömmliches Omelett handelt.

Große Klappe und nichts dahinter? Das kann der Gast hier wirklich nicht sagen, denn wenn man die Oberseite des Bauernfrühstücks aufklappt, sieht man allerhand: Zwiebeln wurden auch angebraten. Die Kartoffeln sind in das Ei eingebettet. Vermutlich sind es drei Eier gewesen. Als Garnitur liegen daneben etwas krausköpfiger Salat, ein paar Gürkchen und weitere sauer eingelegte Gemüsestücke. Das sieht fast lehrbuchhaft aus. Wem das Ganze zu trocken ist, der bekommt Ketchup, und zwar reichlich in einer kleinen Tasse!

Worauf es beim Bauernfrühstück ankommt

Bauernfrühstück gab’s früher in fast jeder Gaststätte. Manchmal war es auch ein Notnagel, wenn sonst nicht viel auf der Karte stand. Heute gibt es viel anderes und kaum noch Bauernfrühstück. Eine Theorie am Nachbartisch lautet: „Vielleicht ist ein Bauernfrühstück manch anderem Koch auch zu einfach?“

So einfach ist das gar nicht, wie eine Nachfrage in der Küche ergab: „Wichtig ist eine gute Pfanne, und dass die Zwiebeln nicht anbrennen.“ Die Bratkartoffeln sollten als solche auch erkennbar sein. Glücklicherweise ist der Schinkenspeck im Hirsch nicht so durchwachsen.

In Zeiten wie diesen, wo die Nerven bei einzelnen Herrschaften blank liegen, gerade in Jena, bietet es sich durchaus an, immer mal eine Eierspeise zu bestellen. Das im Ei enthaltene Zink trägt indirekt zur Beruhigung und Entspannung bei.

Über den Roten Hirsch muss man in Jena ansonsten niemandem etwas erzählen. Schon im Jahre 1509 wurde dieses Gebäude erstmals von Jenaer Stadtchronisten erwähnt. Zuletzt gab es einen Besitzerwechsel, bei altdeutscher Gastlichkeit bleibt’s. Und auch beim Bauernfrühstück.

Ohne Kantinen, Bistros und Gaststätten sähe die Mittagspause vieler Jenaer trübe aus. Höchste Zeit für eine Würdigung. Wir besuchen in loser Folge die Mittagsversorger: Mahlzeit!

Zur Sache

Adresse: Am Holzmarkt 10 in Jena, täglich geöffnet.

Preise: In der Kategorie „aus Topf und Pfanne“ beginnen Gerichte bei 8,50 Euro und enden bei 24,50 Euro.

Tipp: Omelettefreunde könnten auch am „Omelette mit Würzfleisch und Käse, Grilltomate und Salatgarnitur“ Gefallen finden.