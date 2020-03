Wirtschaftliche Auswirkungen von Corona: Zeiss erwartet V-Effekt

Die in Jena beheimate Carl Zeiss AG beschäftigt Mitarbeiter auf der ganzen Welt. Doch wie wirkt die Krise durch das Corona­virus auf das internationale Unternehmen und wie reagiert Zeiss auf die Entwicklungen?

Einbruch der Nachfrage, aber schnelle Erholung erwartet

„Wir rechnen in Teilbereichen wie der Industrietechnik, der Medizintechnik und der Konsumersparte mit einem V-Effekt: Der Einbruch der Nachfrage wird schnell durch Nachholeffekte ausgeglichen, wenn die Lieferketten wieder anlaufen und der Konsum aufgeholt wird“, sagt Vorstandschef Michael Kaschke. Heißt: Er hofft darauf, dass aktuelle Umsatzeinbußen schnell zu kompensieren sind. „In einigen Branchen kann das Coronavirus tieferliegende Ursachen wie Transformationsbedarfe zu Tage fördern und eine längerfristige Krise auslösen. Für unsere Bereiche schließe ich das derzeit aus.“

Das Coronavirus verdeutliche nochmals, dass die Lieferketten inzwischen weltweit hochgradig verzahnt seien. „Wir haben darauf geachtet, die Lieferketten regional gut verteilt aufzustellen“, sagt Kaschke. Brillen fertigt Zeiss beispielsweise nicht nur in Deutschland, sondern auch in Indien, China oder Brasilien - ist also nicht abhängig von einer einzelnen Region. Gleiches trifft auf die Umsatzverteilung in den Absatzmärkten zu.

Videokonferenzen statt Dienstreisen, aber eine Reise will Kaschke nicht stornieren

Zeiss hatte strengere Reise­regelungen für die Mitarbeiter verhängt. Statt Dienstreisen hat das Unternehmen in den vergangenen Wochen stärker auf Videokonferenzen gesetzt, wie Kaschke sagt. „Möglicherweise trägt das dazu bei, dass sich andere Formen der Zusammenarbeit etablieren.“

Trotzdem ist er am Dienstag ins Flugzeug nach Asien gestiegen, hatte sich vorab umfassend über Verhaltens­regeln informiert. „Meine letzte Asienreise als Vorstandschef werde ich dennoch antreten, vor allem als Vertrauensbeweis unserem dortigen Team und den Kunden gegenüber, dass wir auch in schwierigen Zeiten zu Asien stehen“, sagt Kaschke, der wegen des Virus allerdings nicht nach China reist.

Blitzumfrage der Industrie- und Handelskammern

Die Industrie- und Handelskammern haben in einer Blitzumfrage ermittelt, wie die Unternehmen insgesamt die Lage einschätzen. In der Thüringer Wirtschaft rechnet ein Drittel aller Unternehmen, die sich an der Umfrage beteiligt haben, mit Umsatzeinbußen von über zehn Prozent wegen des Coronavirus.

