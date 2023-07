Wo ein Wille ist, da ist keine Zackenschote mehr in Jena

Valentin (r.) und Justus gehören zu den Schülern, die am Mittwoch am Rande der Ringwiese arbeiteten. Vorm im Bild sind (noch) einige Zackenschoten zu sehen.

Jena. Vielerorts wird in Jena vor der unerwünschten Pflanze kapituliert. Gunnar Brehm sieht es sportlich und hatte gestern Ernst-Abbe-Schüler an seiner Seite

Die Zackenschote sorgt für blühende Landschaften, die keiner haben will. Doch es gibt Gebiete, die Hoffnungen wecken. Am Beutenberg und in Ammerbach gelang es, die invasive Art zurückzudrängen. Am Mittwoch knöpften sich Schüler des Ernst-Abbe-Gymnasium mit Erfolg einen Hang zwischen Winzerlaer Straße und Grüner Aue vor.

„Solange noch einige Blüten an der Pflanze sind, geht von den Samen noch keine Gefahr aus“, sagte Gunnar Brehm, wissenschaftliche Mitarbeiter des Phyletischen Museums der Universität. Der Biologe befasst sich seit mehr als einem Jahrzehnt ehrenamtlich mit dem Zackenschoten-Management in Jena. Klar könne man die gelben Blüten, die an Raps erinnern, auch schön finden, sagt er. Das Problem sei, dass dort, wo die Zackenschote wächst, bald nichts anderes mehr wächst. Monotone Massenvorkommen bieten Insekten kaum einen Lebensraum.

Oft entstehen Zackenschoten-Landschaften dort, wo Mutterboden angefahren wird. Die Pflanze mag lockere, kalkhaltige Böden des Saaletales besonders. Sie besiedelt Feldraine, Straßenränder, Brachflächen. Zum Beispiel „Am Oelste“, wo sie schon Jahre vor den ersten Bewohnern Einzug hielt.

Interesse ist abgeflaut

Das Interesse an der Zackenschoten-Bekämpfung war schon größer in Jena. Inzwischen scheint es so, dass vielerorts aufgegeben wird. So stehen im Winzerlaer Stadtteilbüro längere Zeit schon hochwertige Unkrautausstecher zur Ausleihe bereit. In dieser Saison hat noch kein Bürger die Profi-Stecher nachgefragt.

Ein mit Folie abgedeckte Problemwiese oberhalb der Winzerlaer Straße. Foto: Thomas Beier

Auch der Ausschuss für Stadtentwicklung des Jenaer Stadtrates traf sich früher jährlich zu einem Außeneinsatz. Seit dem Leitungswechsel 2019 ist das nicht mehr passiert. Und unter Botanikern gibt es auch die Meinung, das hat doch eh alles keinen Sinn! Das muss die Natur regeln. Gunnar Brehm sieht das anders.

Bei der Aufgabe müsse man sich auch irgendwann davon verabschieden, Schutzgebiete mit Orchideen zu haben. Klar könne eine Person Bestände mit Zehntausenden Pflanzen an der Autobahn nicht mehr ausstechen. Doch möglich sei das Bearbeiten der Ränder, um die weitere Ausbreitung zu verhindern. „Das ist eine Frage des Willens.“

Den Willen hatten die sieben Schüler des Ernst-Abbe-Gymnasiums. In der Projektwoche entschieden sie sich aus dem großen Angebot für Naturschutz. Neben dem Zackenschoten-Einsatz gehörten Gießen und Müllaufsammeln an der Winzerlaer Wasserachse zu ihren Arbeiten. Martin Steglitz von der KSJ-Umweltbildung unterstützte das ganz praktisch mit Müllzangen und Müllsäcken.

Zackenschote unter Folie

Gerät die Zackenschote großflächig außer Kontrolle, können auch Folien helfen. Gunnar Brehm hat unterhalb der früheren Waschanlage zwischen Winzerla und Ammerbach Planen auf eine Problemwiese gelegt. Darunter stirbt zwar zunächst mal die Wiese, doch hinterher ist die Zackenschote als erste da – und wird ausgestochen. Die Wiese kommt bunt wieder. Gunnar Brehm sieht den Einsatz gegen die Zackenschote auch als Ausgleich zum Beruf. „Für mich ist das Sport.“