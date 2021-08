Wo sich bauen lohnt

Katja Dörn über Zaungäste bei der Kulturarena.

Es ist wunderbar, wie sich eine sommerliche Tradition in Jena fortsetzt: das Kulturarena-Umkesseln. In allen erdenklichen Hörrichtungen lässt man sich vor dem Veranstaltungsort darnieder, um ein wenig zu lauschen, was da aus dem Arena-Rund klingt. Denn klar, nicht jeder kann und will sich immer ein Ticket kaufen. Am Freitagabend hatten die Zaungäste Glück: Die Songs der Südafrikanerin Alice Phoebe Lou klangen ganz ansprechend heraus, als man so die Schillerstraße herunter zum Engelplatz lief. Und hui, gibt’s da sogar eine Nebelmaschine? Rauch waberte durch die Baustelle für die neue Bibliothek und den Bürgerservice. Bei genauerem Hinsehen war das aber ein Showeffekt, der in Thüringen alltäglich dargeboten wird. Ein Rost brannte, und zwar direkt auf der Baustelle. Bauarbeiter, die dort offenbar ihre Unterkunft in Containern haben, gönnten sich ein gutes Abendmahl. Anschließend stellten sie sich Klappstühle auf einen Container und hatten so wohl den besten kostenfreien Arena-Platz. Es ist ihnen gegönnt. Mal sehen, ob mit der Fertigstellung des Neubaus – so irgendwann 2023 – die Öffnungszeiten der neu bezogenen Ernst-Abbe-Bücherei im Sommer ausgedehnt werden. Lesend noch Livemusik hören – eine feine Sache.