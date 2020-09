Luftaufnahme Jena: In Lobeda-West werden 150 neue Wohnungen entstehen.

„Wohnen an der Saale“ wird vorgestellt

JÜber das geplante Neubauprojekt „Wohnen an der Saale“ können sich Interessierte ab Dienstag, 22. September, informieren. Jenawohnen stellt das Vorhaben in einer Ausstellung im Kreativen Baubüro in der Stauffenbergstraße 10 (Zugang über Rückseite des Gebäudes) vor.

Das kommunale Wohnungsunternehmen Jenawohnen plant 150 neue Wohnungen in Lobeda-West: Ab 2023 soll das neue Quartier „Wohnen an der Saale“ in der Theobald-Renner-Straße entstehen. Zwanzig Prozent der Wohnungen sollen als mietpreisgebundene Sozialwohnungen errichtet werden.

Siegerentwurf von Berliner Architektenbüro

Basis für das nun gestartete Bebauungsplanverfahren ist das Ergebnis eines Architektenwettbewerbs mit insgesamt sechs Büros. Der Siegerentwurf stammt vom Büro „Thomas Müller Ivan Reimann Architekten“ aus Berlin. Dieses ist übrigens auch der Sieger im Architektenwettbewerb für das erste Baufeld auf dem Eichplatz im Zentrum.

Die Ausstellung im Kreativen Baubüro kann zu folgenden Terminen besucht werden: vom 22. September bis 17. Oktober jeweils dienstags und donnerstags von 16 bis 18 Uhr, sowie samstags am 26. September und 15. Oktober, von 10 bis 12 Uhr. Die entsprechenden Hygieneauflagen sind zu berücksichtigen. Zeitgleich können sich bis zu vier Besucher in der Ausstellung aufhalten.