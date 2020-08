Jena. So wohnt es sich im ersten Nachwende-Haus in Jena. Ein Besuch bei Familie Busch, die frisch eingezogen ist.

Hochhaus K1 in Jena: So wohnt es sich im futuristischen Nachwendebau

So langsam zieht Leben ein in das neue Hochhaus mit dem kurzen Namen „K1", abgeleitet von Kastanienstraße 1. Genau dort an der Ecke zur Erlanger Allee in Jena-Lobeda erhebt es sich mit seiner futuristischen Architektur, deren hervorstechendes Merkmal der schräg aufgesetzte Würfel auf dem Gebäude ist.