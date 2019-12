Wohnungen in der Jenaer Innenstadt extrem gefragt

Jenawohnen hat zwei Wohnhäuser in der Neugasse und in der Knebelstraße errichtet. Das Foto entstand bei einer Ortsbesichtigung mit Bürgermeister Christian Gerlitz (l.).

16 neue Wohnungen direkt in der Innenstadt hat Jenawohnen in der Neugasse und in der Knebelstraße fertiggestellt. Zentrale Lage, eine überschaubare Hausgemeinschaft und Balkon… so wollen ganz viele in Jena wohnen. Die Nachfrage nach den angebotenen Wohnungen war viel größer als das Angebot.