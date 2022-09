Woolworth feiert Neueröffnung in Jena

Jena. Das Einzelhandelsunternehmens Woolworth eröffnet am 6. Oktober ein neues Kaufhaus in der Goethe-Galerie Jena.

Das Einzelhandelsunternehmen Woolworth wird in Jena ein neues Kaufhaus eröffnen. Laut einer Pressemitteilung des Unternehmens beginnt am Donnerstag, 6. Oktober, um 9 Uhr der Verkauf in der Goethe Galerie.

Auf der mehr als 1300 Quadratmeter großen Verkaufsfläche wolle Woolworth rund 8000 Artikel für den täglichen Bedarf präsentieren.

„Auch in Zeiten der Inflation dürfen Kundinnen und Kunden sich auf unsere große Artikelvielfalt und unser unschlagbares Preis-Leistungs-Verhältnis verlassen“, sagt Bezirksleiter Carlo Franzke. Nach eigener Aussage möchte Woolworth mehr als 1000 Standorte deutschlandweit betreiben. Das Unternehmen sei daher stetig auf der Suche nach frei stehenden Ladenflächen.

Das Kaufhaus öffne künftig montags bis samstags von 9 bis 20 Uhr. Neben dem neuen Geschäft in Jena betreibe Woolworth mehr als zehn weitere Kaufhäuser in Thüringen. Rund 15 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sollen in Jena tätig sein. Derzeit würden noch Verkäuferinnen und Verkäufer in Teilzeit gesucht. Am Tag der Neueröffnung sorge ein Moderator für Unterhaltung und die Kundschaft könne beim Dreh am Glücksrad kleine Präsente gewinnen.