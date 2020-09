Polarbären erkunden eine Forschungsstation in der Arktis.

Jena. In unserer Serie „Mein World Press Foto“ stellen Jenaer ihr Favoritenbild aus der Ausstellung mit den weltbesten Pressefotografien vor.

World Press Foto in Jena: Das Lieblingsbild von OB Nitzsche

Heute erklärt Oberbürgermeister Thomas Nitzsche seine Beweggründe, warum er sich für das Eisbären-Bild von Esther Horvath (Ungarn), 1. Preis Umwelt, entschieden hat:

„Ein Eisbär und sein Junges in der Nähe einer Expeditionsstation im zentralen Arktischen Ozean. Die Wissenschaftler des Forschungsschiffes ,Polarstern’ untersuchen die Folgen des arktischen Klimawandels. Eisbären haben hier noch keine schlechten Erfahrungen mit Menschen gemacht, sind deshalb auch neugierig und kaum scheu.

Die Arktis ist eines der am schnellsten schmelzenden Meereisgebiete der Erde. Dort ist die Erwärmung doppelt so hoch wie im globalen Vergleich. Dieser wissenschaftlichen Expedition ist es erstmals gelungen, in die sechs Monate dauernde Nacht des arktischen Winters vorzudringen. Das Forschungsschiff ,Polarstern’ ist besonders für die extrem niedrigen Temperaturen und gegen sehr dickes Eis ausgestattet. Sie friert im Eis fest und driftet mit dem Eis mit.

100 Besatzungsmitglieder arbeiten über ein ganzes Jahr hinweg. Ihre Forschungsergebnisse werden wesentlich dazu beitragen, mehr über kommende Veränderungen des Meereises, der Ozeane, unsere Atmosphäre, die Ökosysteme und das Klima zu erfahren. Auf dem Schiff war auch ein Jenaer Forscher: Steffen Graupner.

Anfang des Jahres durfte ich Professor Dr. Markus Rex von der Universität Potsdam kennenlernen, der seit 2019 das internationale Forschungsprojekt „Mosaic“ auf der ,Polarstern’ leitet, und ich war tief beeindruckt von seiner wichtigen Forschungsarbeit und seinen Eindrücken aus der Arktis, zu denen auch Begegnungen wie diese auf dem Foto gehören.“

Die Ausstellung ist bis zum 3. Oktober in der Jenaer Goethe-Galerie zu sehen. Die Ausstellung wird in 50 Ländern und mehr als 100 Städten gezeigt.