Susanne Raab ist Schulleiterin am Christlichen Gymnasium in Jena.

Wort zum Sonntag: Dazwischen sein

Zwischen Weihnachten und Silvester, zwischen diesem und nächstem Jahr, zwischen bierernst und weinselig, zwischen klein und groß, zwischen jung und alt, zwischen allein und gemeinsam, zwischen ich und du und wir, zwischen feiern und trauern, zwischen arm und reich, zwischen gesund und krank, zwischen Eltern und Großeltern, zwischen gelangweilt und busy (beschäftigt), zwischen Geburt und Tod, zwischen glauben und hoffen, zwischen hoffen und zweifeln, zwischen Himmel und Erde, zwischen allen Stühlen.

Fällt Ihnen auch noch ein Dazwischen sein ein?

Dazwischen sein heißt auch mittendrin sein.

Jetzt sind wir gerade in der Zeit zwischen den Jahren und trotzdem inmitten der Weihnachtszeit.

Wir können Weihnachten noch länger nachklingen lassen, der Baum steht in unseren Wohnungen und strahlt sein Licht in die langen Nächte hinein. Die guten Speisen wollen auch noch zu Ende verzehrt werden.

Wir haben hoffentlich Zeit füreinander und können gemeinsam den Tag und die Nacht verbringen. Und es bleibt auch Zeit für uns selbst, ein gutes Buch oder eine baumelnde Seele.

Dazwischen sein ist auch anstrengend, weil die Sicherheit fehlt. Es ist noch nicht alles festgelegt für die nächste Zeit, nicht alle Entscheidungen sind getroffen, nicht jede Minute ist verplant. Wie wird es wohl werden, das neue Jahr, was bringt es für uns? Was wird neu und was werden wir aus der alten Zeit mitnehmen?

Gleichzeitig birgt das Inmitten sein, das Mittendrin erleben auch die Chance für Offenheit und neue Lösungen. So eine kleine Leere kann auch Platz schaffen für neue Ideen.

Vielleicht kommt in diese Möglichkeit des Neugestaltens auch eine kleine Ecke für Gott mit hinein. Denn er sucht mitten unter uns seine Wohnung. Und gerade jetzt, zwischen allen Stühlen, haben wir noch Platz, um sein Mittendrin zu ermöglichen.