Wort zum Sonntag: Die Macht der Musik

Constance Hartung, Studierendenpfarrerin in Jena, über Musik und wie sie helfen kann, aufeinander zu hören und Acht zu geben.

Haben Sie eine Melodie, die Ihnen immer wieder durch den Kopf geht? Singen Sie ein Lied besonders gerne? Gibt es einen Rhythmus, der sie sofort zum Tanzen bringt?

Lieder erklingen in allen Kulturen. Musik erreicht Menschen, denn sie „spricht“ ohne große Worte und rührt unmittelbar an. Musik schwingt und erzeugt dadurch Resonanz. Das kann Emotionen auslösen oder verstärken. Manche Lieder werden zu Hymnen, nicht nur für Nationen, sondern ebenso für die Fans bei Konzerten der Lieblingsgruppen und im Stadion.

Singen oder Musizieren bildet Gemeinschaft. In Chören, Orchestern und Bands muss aufeinander gehört werden, muss sich auf eine Tonart geeinigt bzw. auf die Noten geschaut werden, sonst entsteht ein disharmonisches Durcheinander. All das ist eine gute Übung im (Aufeinander)Hören und -Achten.

Kein Wunder, dass der Gesang zu allen Kulturen und Zeiten gehört und alle Lebenssituationen begleitet. In der Bibel wird 77-mal gesungen und 43-mal zum Singen aufgefordert. Die Psalmen sind gesammelte Gebetslieder. David spielte die Harfe, um König Sauls bösen Geist zu besänftigen. An anderer Stelle ist von Posaunen, die Mauern einreißen, die Rede. Miriam tanzte mit einem Loblied Gottes auf den Lippen. Hiob ruft zu Gott: „Mein Harfenspiel ist zur Klage geworden und meine Flöte eine Stimme der Weinenden.“ (Hiob 30, 31) Ja, auch Klagelieder haben ihren Platz im Gebet zu Gott, seien es die Klagen über individuell erlittenes Leid, seien es die Klagen der Geflüchteten und aller Opfer von Krieg, Gewalt und Terror. Wenn wir als Menschengemeinschaft diese Klagen hören, sollten wir uns fragen, was wir beitragen können, damit hoffnungsvolle Lieder erklingen.

Antwort findet sich da, wo Resonanz möglich wird und sich Menschen bewegen lassen, Wege der Verständigung und des Miteinanders zu gehen. Jeder und jede kann das in den kleinen Begegnungen versuchen, dann wäre schon viel erreicht.