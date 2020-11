Wort zum Sonntag: Eindeutig uneindeutig

Am Sonntag werde ich zu einem Bibeltext predigen, der mir Mühe macht. Es geht darin um den klaren Gegensatz von Licht und Finsternis, Tag und Nacht. Dieser einleuchtende Gegensatz dient als Bild, um Menschen genau voneinander zu unterschieden. Manche Menschen gehören zum Tag. Sie stehen also im Licht. Andere Menschen dagegen sind Teil der Finsternis und gehören der Nacht an. Selbstredend geht der Autor des Bibeltextes davon aus, dass er und seine Freunde zum Licht gehören. Genauso eindeutig wie das Bild vom Licht nahe legt, sieht er sich damit auf der guten Seite stehen.

Ehrlich gesagt macht mir diese Art, Menschen einzuteilen und über sie zu urteilen, große Sorge. Als ich diese Zeilen schreibe, sehe ich gemeinsam mit vielen Menschen weltweit auf die Präsidentschaftswahlen in den USA und dabei zugleich erschrocken in ein Land, dass sich tief gespalten zeigt. Auch hier scheint es nur zwei Möglichkeiten zu geben. Das führt dazu, dass Menschen sich mit zunehmendem Unverständnis und schließlich feindlich gegenüberstehen.

Natürlich vollziehe ich das nach. Es geht um Positionierung. Es ist der Wunsch nach Klarheit und Orientierung im Leben.

Aber für die meisten Dinge im Leben, überhaupt für das Leben selbst und für alles, was Menschen tun, denken und entscheiden, ist ja oder nein, richtig oder falsch eine viel zu einfache Unterscheidung. Genauer gesagt ist es eine falsche Unterscheidung. Ich erlebe immer wieder, dass es zwischen ja und nein, oder eben Licht und Finsternis, einen großen Bereich gibt, in dem das Leben spielt. Dieser Bereich ist nicht ein undurchsichtiger Graubereich. Hier zeigt sich vielmehr die ganze Buntheit des Lebens. Mehr Mut zu dieser Buntheit wünsche ich mir, gerade weil dies Offenheit in der Wahrnehmung, Beweglichkeit beim Bestehen des Lebens und Vorsicht bei Urteilen bedeutet.

Den Bibeltext verstehe ich trotzdem gut. Er ist in einer als bedrohlich erlebten Situation geschrieben. Angst vereinfacht und spitzt die Dinge zu. Die beängstigende Lage soll so möglichst schnell durchgestanden sein. Wo uns aber umgekehrt eine Schwarz-weiß-Sicht erst in die Angst führt, ist der Sinn der Sache in sein Gegenteil verkehrt.

So predige ich den Bibeltext da, wo er steht. Inmitten einer Bibel, die auf faszinierend bunte Weise von dem Licht erzählt, das für alle scheint – das Licht der Liebe.