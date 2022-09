Wort zum Sonntag: Eine Frage des Vertrauens

Haben wir das Wichtigste verpasst?

Das Wichtigste verpasst? In diesem Sommer haben wir unseren Familienurlaub an der Ostsee verbracht und um sicherzustellen, dass wir die wichtigsten Sehenswürdigkeiten nicht verpassen, hat meine Frau das Buch „Ostseeküste: 1000 Orte, die man gesehen haben muss bevor man stirbt“ gekauft. Es gibt unzählige Bücher mit einem ähnlichen Thema, aber mal im Ernst: Was ist die wichtigste Entdeckung, die man machen sollte, bevor man stirbt?

Herbert Fingarette war 40 Jahre lang Professor der Philosophie an der Universität von Kalifornien und wurde hoch gefeiert als Prophet des Rationalismus. In seinem 1996 erschienenen Buch über den Tod argumentierte er, dass die Angst vor dem eigenen Ableben irrational sei: Wenn man stirbt, „ist da nichts. Warum sollten wir die Abwesenheit des Seins fürchten, wenn wir selbst nicht da sein werden, um sie zu erleiden?“

20 Jahre später, im Angesicht seiner eigenen Sterblichkeit, erkannte der Philosoph, dass er sich geirrt hatte. Der Tod begann, ihm Angst zu machen, er konnte sich nicht mehr davon lösen. Mit 97 Jahren drehte sein Enkel Andrew einen Dokumentarfilm „Being 97“ mit ihm und Fingarette fragte sich, ob er sich über den Sinn des Lebens und des Todes getäuscht hatte. „Die Vorstellung, bald zu sterben, verfolgt mich“, bekannte er. „Ich gehe jetzt oft umher und frage mich: Was ist der Sinn des Ganzen? Es muss etwas geben, das ich verpasst habe. Ich wünschte, ich wüsste es.“

Ende 2021/Anfang 2022 war ich in einer ähnlichen Situation. Aufgrund eines schweren Falls von Corona und den folgenden Komplikationen (einige Fälle von septischem Schock) war ich mit dem Tod konfrontiert. Laut ärztlichem Bericht war ich viermal am Rande des Todes. Trotz alledem hatte ich die tiefe Gewissheit, dass ich das Wichtigste nicht verpasst hatte, nämlich mein Vertrauen in den zu setzen, der den Tod besiegt hat, Jesus Christus.