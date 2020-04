Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Wort zum Sonntag: Es gibt einen Ort für meine Angst

Die Coronakrise… irgendwo im fernen China hat jemand mit Genuss sein Fledermaussüppchen geschlürft und jetzt steht mein Leben hier Kopf. Eine Situation, die noch keiner von uns so erlebt hat, die globalisierte Welt beschert uns eine Krise von noch nie gekanntem Ausmaß. Da gibt es Kritik am Krisenmanagement der Regierenden. Andere meinen, diese Krise ist die Chance, alles oder zumindest einiges danach besser zu machen, denn die Zeit nach Corona wird anders sein als die Zeit vor Corona.

Corona, Corona, Corona… Ich denke, erst einmal hat diese Krankheit nichts Positives, sie bringt Leid, Sterben und sehr, sehr große Probleme, da gibt es gar nichts zu beschönigen. Einzig wir haben die Wahl, wie wir persönlich mit dieser Situation umgehen, was wir daraus machen. Das ist vielleicht, wenn es da überhaupt etwas gibt, das Gute an einer Krise: sie macht uns wach. Man stellt sich noch einmal andere Fragen und setzt andere Akzente. So wie Menschen in einer schweren Lebenssituation: Plötzlich wird der Blick ein ganz anderer, sie setzten andere Prioritäten, andere Dinge werden wichtig. Die Menschen werden wacher für die kleinen Freuden des Alltags, weil so vieles andere weggebrochen ist. Viele Menschen werden achtsamer.

Geduld aber macht uns innerlich stark

Krisen sind Situationen, die unser Leben befördern können, wir gehen Schritte, die wir so nie gegangen wären. Wir haben die Wahl, was wir aus der Situation machen. Ändern kann sie keiner von uns, aber diese Wahl haben wir. Und was noch ganz nötig ist: Wir brauchen Hoffnung! „Hoffnung ist eine schöne Erinnerung an die Zukunft“, sagte Gabriel Marcel, ein Philosoph. Hoffnung ist eine Sache, die nicht von meinen Lebensumständen abhängig ist, sondern davon, welche Blickrichtung ich habe. „Es gibt überall Blumen für den, der sie sehen will“, sagte der französische Künstler Henri Matisse einmal.

Ich habe die Wahl und ich brauche Hoffnung. Als Christin habe ich auch einen Ort für meine Angst. Bei Gott können wir die Angst aussprechen, dem Gefühl Worte geben und unsere Hilfe von Gott erwarten. Wie schon der frühe Christ Paulus in seinem Brief an die Gemeinde in Rom schrieb: „Wenn wir durch Sorgen und Probleme bedrängt werden, so wissen wir, dass wir dadurch lernen, geduldig zu werden. Geduld aber macht uns innerlich stark, und das wiederum macht uns zuversichtlich in der Hoffnung auf die Erlösung. Und in dieser Hoffnung werden wir nicht enttäuscht werden.“