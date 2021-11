Wort zum Sonntag: Fressen und kriechen

Über den Sinn des Lebens

Wenn man sich mit einer Raupe über existenzielle Fragen, etwa den Sinn des Lebens, unterhalten könnte, würde man vermutlich eine Antwort bekommen wie: „Fressen und kriechen, kriechen und fressen, das ist es, was das Leben ausmacht - was braucht man mehr? Mein Blickfeld ist beschränkt!“

Es kommt aber der Zeitpunkt, wenn sie das Bedürfnis verspürt, sich in einen Kokon einzuwickeln. Da stirbt sie ihr Raupenleben, wird verwandelt und fängt ein neues Leben als Schmetterling an. Der Prozess heißt „Metamorphose“. Auf einmal entdeckt sie, dass das Leben weit mehr beinhaltet als Fressen und Kriechen. Jetzt kann sie mehr und weiter sehen. Und fliegen! Jetzt erlebt sie Dimensionen, die sie nie für möglich hielt.

Fragt man viele Menschen, nach dem Sinn des Lebens, bekommt man eine ähnliche Antwort: „Iss, trink und sei fröhlich, solange es geht, morgen kann man schon tot sein“ oder „Arbeiten, schlafen, essen, arbeiten ...usw. - ab und zu Urlaub machen, bis man gesundheitlich nicht mehr weiter kann“

Haben Sie sich schon Gedanken gemacht, ob es mehr zum Leben gibt? Ob vielleicht auch eine Transformation möglich ist, die einem neue Dimensionen aufschließt? Dieser innere Drang in uns nach dem Sinn des Lebens und was nach diesem Leben kommt zu fragen, ist eine der universellsten und zeitlosesten Fragen, die durch die ganze Menschheitsgeschichte hindurch gestellt wurden. Er ist ein Beleg dafür, dass der Mensch nicht bloß eine biologische Maschine oder das Resultat eines kosmischen Unfalls ist, sondern dass mehr in uns steckt.

Gerade deswegen ist Jesus Christus ist in unsere Welt gekommen, um uns eine Antwort auf diesen inneren Drang zu geben. Er sagte: „Ich bin gekommen, damit sie Leben haben und es in Überfluss haben.“ (Johannes Evangelium 10,10)