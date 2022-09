Wort zum Sonntag: Geknickte Menschen

Wo man sich wieder aufrichten lassen kann

Haben Sie schon einmal versucht, ein geknicktes Schilfrohr wiederaufzurichten? Oder haben Sie mal versucht, einen glimmenden Docht wieder zum Brennen zu bringen? Nein, haben Sie nicht?Aber Sie haben schon mal versucht, den Henkel ihrer Lieblingskaffeetasse wieder anzukleben, oder Omas gute Vase geklebt, von der oben nur ein kleines Stück abgebrochen war?

Woran liegt es, dass wir uns bei manchen Dingen so viel Mühe geben, sie zu reparieren, dafür zu sorgen, dass sie ihren Platz wieder einnehmen können, und bei anderen Dingen sind wir schnell dabei, sie zu entsorgen?

Wir leben in einer Wegwerfgesellschaft und das kann man finden, wie man möchte. Wie kommt es aber, dass wir uns mit manchen Menschen so viel Mühe geben und ihnen helfen, wieder auf die Beine zu kommen. Und bei anderen Menschen sind wir uns schon sicher: diesem glimmenden Docht entlockt keiner mehr eine wärmende Flamme. Das ist vergebliche Mühe. Wenn es um Menschen geht, dann leben wir doch hoffentlich nicht in einer Wegwerfgesellschaft, oder?

Ein Platz, an dem man sich aufrichten lassen kann

„Das geknickte Rohr wird er nicht zerbrechen und den glimmenden Docht wird er nichtauslöschen.“ (Jesaja 42,3)

Dieses Bibelwort ist an diesem Sonntag in vielen Kirchen zuhören. Natürlich geht es nicht um Schilfrohre oder Kerzen, sondern um Menschen. Ich bin froh, dass in der Bibel so ein Satz steht, dass dieser Satz von Gott gesagt wird. Er wird keinen Menschen aufgeben.

Manchmal bin ich auch geknickt, oder denke, auf mein kleines Licht kommt es doch nicht an. Dann höre ich hier die Ermutigung, die ich für mein Leben brauche. Menschen, die wie Sie Ermutigung brauchen, treffen Sie auch an diesem Sonntag in den Kirchen.

Und Sie können gemeinsam hören und erleben, was Sie aufrichtet und Ihnen neues Leben einhaucht.