Nina Spehr ist Pastorin an der Stadtkirche, Friedenskirche und im Melanchthonhaus in Jena.

Wort zum Sonntag: Licht in der Dunkelheit

Mich stören sie nicht, die vielen Lichter, die bereits in unserer Stadt, in den Einkaufszentren und Straßen hängen. Einigen ist das zu früh. Noch ist doch nicht Advent, sagen andere. Und wieder andere finden es taktlos, wenn noch vor dem Ewigkeitssonntag die Zeichen in der Goethegalerie bereits auf Weihnachten stehen. Mich stören sie nicht, die vielen Lichter, die richtig darauf warten bald zu leuchten – so lange sie noch aus sind.

Viele Menschen gehen am Sonntag auf den Friedhof. Weil sie an die Menschen denken, die verstorben sind. Ehepartner, Eltern, Kinder, Freunde und Bekannte. Der Gang zum Friedhof ist schwer. Wie viel schöner wäre es, wenn der Name der Mutter noch auf dem Briefkastenschild stehen würde statt auf einem Grabstein. Wie viel schöner wäre es, noch einmal gemeinsam zu lachen, sich noch einmal in den Arm zu nehmen. Der Tod bringt immer Dunkel in unser Leben. Die Trauer und der Schmerz sind manchmal kaum auszuhalten. Der Tod macht uns sprachlos.

Für mich stehen diese Lichter für Gott

Mich stört es, dass auch ich oft sprachlos bin, wenn der Tod scheinbar ungerecht ins Leben tritt. Dann sind auch mein Glaube und meine Hoffnung manchmal ganz weit weg. Der Tod gehört zum Leben dazu. In all seiner Unberechenbarkeit und Dunkelheit. Ich begehe den Ewigkeitssonntag in der Hoffnung und im Glauben, dass Gott mehr für uns bereit hält als den Tod. Nämlich das Leben – auch nach dem Tod. Ich glaube, dass all unsere Verstorbenen bei Gott geborgen sind. Wie ich mir das vorstelle? Wunderschön. Deswegen stört mich auch die früh hängende Weihnachtsbeleuchtung nicht. So lange sie noch aus ist. Denn sie weckt in mir die Vorfreude auf das adventliche Lichtermeer in unserer Stadt. Das Licht, das das Dunkel hell macht.

Für mich stehen diese Lichter für Gott, der unser Leben liebt und niemals verloren gibt. Er spricht: Ich bin das Licht der Welt. Fürchte dich nicht! Ich bin ein Gott des Lebens. Ich mache dein Leben ewig. Diese weihnachtliche Botschaft soll ruhig und gerade am Ewigkeitssonntag schon anklingen.

Gottes tröstende Worte in dieser Zeit zu hören, das wünsche ich Ihnen!