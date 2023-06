Wort zum Sonntag: Radikal umkehren

Warum der Johannistag Anlass gibt, über einen Rückzug nachzudenken

Der 24. Juni, heute ist Johannistag, die Hälfte des Jahres ist um, in genau sechs Monaten ist Weihnachten. An vielen Orten finden Johannisfeuer statt, wir haben bei uns in der Schule ein Johannistags-Schulfest gefeiert.

Wer war dieser Johannes, an den wir heute denken? Er hat radikal auf Jesus als kommenden Versöhner hingewiesen. Er prangerte das Unrecht in der damaligen Gesellschaft an und forderte die Menschen auf umzukehren. Johannes trat für seine Überzeugungen ein und bezahlte das mit seinem Leben. Er war einem Herrscher seiner Zeit zu nahe getreten und hatte ihn kritisiert, was ihn im wahrsten Sinne des Wortes den Kopf kostete.

Unsere katholischen Geschwister feiern ihn als Heiligen, einen Menschen, der besonders fest in seinem Glauben stand und ein besonders gottesfürchtiges, vorbildliches Leben führte. Wo kann er uns heute als Beispiel dienen? Ich denke zum einen: Wenn wir etwas als richtig erkannt haben, dranbleiben! Uns nicht davon abbringen lassen! Unsere Meinung klar und deutlich zu vertreten und für das einstehen, was uns und anderen Menschen hilft. Dabei aber auch immer wieder einmal selber einen Schritt zurücktreten, uns selbst nicht so wichtig nehmen und aus der Distanz auf uns und unser Tun blicken.

Johannes hat sich in die Wüste zurückgezogen. Dieser Rückzug war eine Einladung an die ganze Gesellschaft, auch in die Wüste zu kommen und mit ihm gemeinsam dort noch einmal von vorne anzufangen. Viele Bereiche unserer Gesellschaft hätten einen Neuanfang nötig. Rückzug in die Wüste, in die Abgeschiedenheit kann auch bedeuten: nimm dir Zeit, dein Leben einmal von außen zu betrachten und zu überdenken. Die Mitte des Jahres ist dafür ein guter Zeitpunkt, im Urlaub, eine Zeit, wo ich einmal auf mein Leben schaue und vielleicht an manchen Stellschrauben Änderungen vornehme und mich neu ausrichte. Da kann Johannes ein Vorbild für uns sein. Möge Gott uns gute Einsichten schenken.