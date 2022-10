Wort zum Sonntag: Soll man ohne Sorgen sein?

Wir werden wohl nie ohne Sorgen sein, aber wir können sorgsam mit uns sein.

Der Herbst ist da, spürbar in Kälte und Nässe. Nicht gerade die schönste Einladung für den Tag, wenn man sich morgens aus dem warmen Bett erhebt und sich im Sprühregen aufs Fahrrad schwingt.

Schaue ich auf mich und meine Mitmenschen, merke ich aber auch, dass nicht nur das regnerische Wetter die Welt trüber erscheinen lässt. Es ist jetzt deutlich spürbar, dass der sorglose Sommer vorbei ist. Vielmehr stehen unterschiedlichste Sorgen im Raum. Wie kalt wird es werden? Und was wird das kosten? Wie teuer kann ein Brötchen werden? Wie geht es in der Ukraine weiter? Wir alle kennen schlaflose Nächte und durchgrübelte Tage.

Doch wie sollen wir mit unseren Sorgen umgehen?„Sorgt euch doch nicht so viel.“ – So kann man sinngemäß zusammenfassen, wie sich Jesus uns im Matthäusevangelium zuwendet. „Es genügt, dass jeder Tag seine eigenen Sorgen hat. Lass das Grübeln und Zermartern.“

Soweit der Vorschlag, die Sorgen von morgen oder gar übermorgen nicht übermächtig werden zu lassen und sich auf den heutigen Tag zu konzentrieren. Denn heute kann ich etwas tun, kann ich vorsorgen, also gegen meine morgigen Sorgen gegebenenfalls vorgehen.

Im sechsten Kapitel des Matthäusevangeliums 6 spricht Jesus aber auch von den sorglosen Vögeln und Lilien, welche uns als Beispiel dienen sollen. Schauen wir uns Vögel und Blumen an, so ist es schwer vorstellbar, dass diese so denken wie wir. Doch weitergedacht, steckt auch hierin ein guter Rat. Unsere Blicke auf die Welt sind oft verstellt vom Negativen. Die Psychologie spricht hier vom Negativ-Bias. Also dass das Negative auf uns stärker wirkt als das Positive, welches wir weniger sehen.

Sorgen auszusprechen, ist zentral, es gibt oft Menschen, die mir diese Sorgen nehmen können. Und auch Gott will mir immer wieder im Gebet begegnen und das offene Ohr sein, an das ich meine Sorgen richte. Wir werden wohl nie ohne Sorgen sein, aber wir können sorgsam mit uns sein.