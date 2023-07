Wort zum Sonntag: Wie weit reicht das Wenige?

Was wäre, wenn wir unsere Gaben, unsere Fantasie, Zeit und unsere Hoffnung dankbar ausbreiten und zur Verfügung stellen würden?

Es ist nicht genug. Ein Satz der nach Mangel und Hunger klingt. Sofort habe ich Bilder im Kopf, die den Mangel sichtbar machen: Menschen in Kenia, die auf der Suche nach Wasser und Brotgetreide ihre Kinder nicht mehr zur Schule schicken. Eine junge Frau, die trotz einer Menge an sozialen Kontakten, Mangel an verlässlicher sozialer Nähe spürt.

Es ist nicht genug. Dieser Satz steht auch in der Bibel, in einer Geschichte, die von vielen Menschen und ihrem großen Hunger handelt. Ihr Alltag ist durch die Last der römischen Fremdherrschaft bedrückend. Das Geld ist knapp, die Steuern sind hoch. Sie haben ihre Familie, ihre Gemeinschaft und doch suchen sie nach der Fülle des Lebens in Jesu Worten wie nach Brot.

Wie sollen wir einen so großen Hunger stillen, fragen sich die, die Jesus nachfolgen, als sie der Menge gegenüberstehen. Es reicht nicht, was wir haben. Jesus sagt dazu nichts. Er redet den offensichtlichen Mangel nicht klein. Doch er kann im Vertrauen auf Gott etwas bieten: Zuversicht und Struktur. Die Leute sollen sich setzen, denn was entstehen soll, braucht einen Ort. Dann nimmt Jesus das „Wenige“, Brot und Fisch, und dankt Gott dafür. Danach wird alles verteilt, bis alle satt und zufrieden sind. Das Merkwürdige geschieht: Es ist genug! Hoffnung klingt durch, die im Geben und Teilen von Brot und Zeit entsteht. So stelle ich mir eine gerechte Welt vor: Menschen finden einen Platz, mit ausreichend Brot, Rosen und Nähe. Der Mangel ist weg. Wie könnte das Lebensnotwendige miteinander gerecht geteilt werden, so dass alle Menschen satt werden? Was wäre, wenn wir unsere Gaben, unsere Fantasie, Zeit und unsere Hoffnung dankbar ausbreiten und zur Verfügung stellen würden? Wie weit würde das reichen?