Wort zum Sonntag: Zurückblicken ist nicht die Lösung

Christus spricht: Wer die Hand an den Pflug legt und sieht zurück, der ist nicht geschickt für das Reich Gottes. (Lukas 9, 62)

Na das ist doch mal ein Satz! Und das aus dem Mund der Gründerfigur der Kirche zu hören, überrascht heute in unseren Ohren. Wir bringen die Kirche doch eher mit Tradition als mit Innovation in Verbindung. „Wer zurück blickt taugt nichts.“ Ein hartes Wort Jesu an einen potenziellen Nachfolger, der sich nur noch von seiner Familie verabschieden wollte. Jesus aber schickt ihn weg. Solche Menschen kann er nicht gebrauchen.

Aber er nimmt das zum Anlass, etwas Prinzipielles über die generelle Ausrichtung eines Christen zu sagen. Der Blick geht nach vorn und nicht zurück. Das Reich Gottes ist im Kommen. Von vorn erwarten wir die Veränderung der Verhältnisse. Wer aufbricht, der muss auch loslassen können. Wollen wir ein neues Deutschland, eine neue Kirche, eine erneuerte Welt, dann müssen wir loslassen, frei und offen sein. Natürlich nicht alles pauschal loslassen, das Tragende und Bewährte soll sich fortsetzen. Aber es wird sich seinen Platz in einer neuen Zeit, unter veränderten Umständen neu suchen müssen.

Machen wir uns nichts vor, Corona hat unsere Welt verändert, und es wird nicht alles wieder so werden, wie es war. Aber das wäre auch ohne die Pandemie eingetreten durch den Lauf der Zeit, nur nicht so verstärkt. Zurückkehren zum Normal und weitermachen, wo wir vor fast einem Jahr aufgehört haben, wäre eine Illusion. Dass der ganze Spuk vorbei ist und alles wird wieder wie früher, ist eine Illusion. Zurückblicken ist hier nicht die Lösung. Es wird anders und das muss gestaltet werden. Und damit das Bewährte und Vertraute wieder seinen Platz bekommt, bedarf es Kreativität und Engagement.

Doch was ist das Bewährte und Vertraute? Und ist es wirklich gut, dass es wieder so wird wie früher? Dass es neu werden muss, ist eine Chance. Passionszeit ist Zeit des In-Sich-Gehens, der Vergewisserung, der Konzentration: Worauf wird es ankommen in der Zukunft, in meinem Leben, in unserer Stadt, in dieser Welt?

Ein gesegnetes Passionswochenende wünscht Christoph Rymatzki.