Wünsche erfüllen mit Jenaer Unternehmen

Wünsche von Kindern werden bei der Jenoptik AG erfüllt. Gemeinsam mit der Bürgerstiftung Jena und fünf Jenaer Einrichtungen wurde wieder die Wunschbaum-Aktion ins Leben gerufen. So hängen ab jetzt 160 Wünsche an zwei Wunschbäumen in der Niederlassung im Stadtzentrum sowie am Standort in Göschwitz.

Fünf Jenaer Einrichtungen ermöglichen ihren Schützlingen auf diese Weise die Erfüllung eines Weihnachtswunsches: der Verein Ein Dach für Alle, das Kinder- und Jugendzentrum Klex, das Kinder- und Jugendheim „Am Friedensberg“, das Stadtteilbüro Winzerla und die Bildungsbrücke.

„Wir unterstützen die Aktion Wunschbaum wieder sehr gern, weil wir mit unserem Sponsoring als Unternehmen den Nachwuchs fördern wollen, nicht zuletzt Kinder aus sozial benachteiligten Familien. Darüber hinaus freuen sich viele unserer Mitarbeiter über diese Gelegenheit, Kindern auf diese einfache Weise einen Weihnachtswunsch zu erfüllen“, sagt Cornelia Ehrler, Pressereferentin der Jenoptik AG.

Zwei Wochen stehen die Wunschbäume ab sofort beim Unternehmen. Nicht nur Mitarbeiter und Kunden, sondern auch Jenaer Bürger können sich die Wünsche pflücken und erfüllen. In fünf Schritten ist auf jedem Baumanhänger erklärt, was zu tun ist, damit ein Kinderwunsch erfüllt werden kann. Die eingepackten Geschenke werden bis zum 13. Dezember bei der Jenoptik AG gesammelt. In der letzten Adventswoche werden sie dann bei Weihnachtsfeiern in den Einrichtungen an die Kinder übergeben. Die Wünsche der Kinder seien oftmals bescheiden: Nicht nur Spielsachen finden sich auf den Anhängern, sondern auch Bücher und Malsachen, Kleidung und Noten.