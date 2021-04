Wütender Mann bedroht Angestellte in Jenaer Bankfiliale

Jena In einer Jenaer Bank hat ein 50-Jähriger einen Angestellten beleidigt und bedroht. Der Grund war eine nicht mögliche Kontoauflösung.

Am Dienstagabend hat ein 50-Jähriger in einer Bankfiliale in Jena eine Kontoauflösung unter Androhung von Gewalt erzwingen wollen. Wie die Polizei mitteilte, wies ihn ein Mitarbeiter darauf hin, dass sein Konto mit einem negativen Saldo belastet sei und erst ein Ausgleich erfolgen müsse, bevor das Konto aufgelöst werden kann.

Daraufhin wurde der 50-jährige Naumburger wütend und es entfachte ein Streitgespräch zwischen dem Mann und dem Bankangestellten. Im Zuge dessen beleidigte und bedrohte der 50-Jährige sein Gegenüber und schlug mit der Hand auf den Schreibtisch, um seiner Forderung Nachdruck zu verleihen.

Als die alarmierten Polizeibeamten vor Ort eintrafen, wurde dem Naumburger ein Hausverbot ausgesprochen. Des Weiteren wurden ihm Folgemaßnahmen angedroht, wenn er im Stadtgebiet nochmals auffällig werden würde.