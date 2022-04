Zahl der Infizierten in Kliniken sinkt im Saale-Holzland

Eisenberg. Die Zahl der stationär behandelten Personen mit bestätigter Infektion ist von zuletzt 27 auf 20 gesunken, davon keine auf Intensivstationen.

Von den 76 neu erfassten Fällen im Saale-Holzland-Kreis am vergangenen Freitag wurden 68 per PCR und 8 per Antigen-Schnelltest erfasst. Die Gesamtzahl der erfassten Infektionen seit Pandemiebeginn ist damit auf 29.528 gestiegen.

Die Zahl der stationär behandelten Personen mit bestätigter Infektion ist von zuletzt 27 auf 20 gesunken, davon keine auf Intensivstationen, teilt das Landratsamt mit. Der Inzidenzwert wird beim RKI aktuell mit 429,9 angegeben.