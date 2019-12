Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Zehn Propheten-Fragen, zehn richtige Antworten

1. Gibt es bis Jahresende einen Beschluss zur verbindlichen Einführung des kostenlosen Nahverkehrs für alle Schüler, nachdem das für sozial benachteiligte Kinder bereits gilt? – Nein. Jenas OB hatte im Oktober 2019 angemerkt, man werde „in diesem Jahr“ noch darüber reden. Mehr geschah nicht mehr.

2. Zeiss baut auf vormaligem Schott-Gelände einen Campus und hätte gern für den Baumaterial-Abtransport ein Extra-Gleis. Gelingt das? – Nein.

3. Erhält die AfD bei der Stadtratswahl im Mai so viele Stimmen, dass sie in Fraktionsstärke – also mindestens mit drei Leuten – in den Stadtrat einzieht? – Ja. Der AfD fielen im Mai fünf Sitze zu.

4. Fußballer des FC Carl Zeiss in der dritten und Science-City-Basketballer in der ersten Liga. Halten beide in der Saison 2018/2019 die Klasse? – Nein. Nicht beide. Während der Fußballer mit langgezogenem Schlussspurt den Abstieg abwendeten, ging den Basketballern in der zweiten Saisonhälfte die Luft aus: Abstieg.

5. Landtagswahl im Herbst: Gelingt es den beiden Linken-Kandidaten Gudrun Lukin und Torsten Wolf wie 2014, für ihre Partei in Jena die Direktmandate zu holen? – Ja.

6. Thema Eichplatz-Bebauung: Steht in diesem Jahr ein Investor zu dem für Hochhaus-Projekte freigegebenen Baufeld fest? – Nein. Man darf im Frühjahr 2020 mit der Erteilung des Zuschlags rechnen.

7. Stellt die selbsternannte Lichtstadt die vor Jahren erloschene Weihnachtsbeleuchtung an den Bäumen des Fürstengrabens wieder her? – Nein.

8. Ewiger Streit in der Frage, wie der Nord-Süd-Radverkehr die Straße an der Westseite der Camsdorfer Brücke queren soll: Wird in diesem Jahr die Unterquerung des Brückenbogens festgelegt? – Nein. Es wird erst noch ein neues und weiträumiges Gutachten eingeholt.

9. Schnell-Architektur-Festival „72 Houres Urban Action“ an drei Mai-Tagen in Lobeda: Stehen Weihnachten noch einige dieser so genannten Interventionen? – Ja. Deren fünf waren es am Jahresende.

10. Wird 2019 im Freizeitbad GalaxSea die Besucherzahl-Grenze von 300.000 geknackt? – Nein. Diese Antwort ist noch vage. Genaue Zahlen stünden erst im neuen Jahr fest, hieß es vom Bäderbetrieb. Doch zeichne sich die Tendenz ab, dass das 300.000-Ziel knapp verpasst wird.