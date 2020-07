Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Zehnjähriger bezahlt in Jena Wissensdurst mit Verlust seines Handys

Weil zwei Jungs sehen wollten, was zuerst auf dem Boden landet, warfen die Zehnjährigen am Donnerstagmittag etwas Styropor und einen Joghurtbecher aus dem neunten Stock eines Mehrfamilienhauses in der Werner-Seelenbinder-Straße in Jena.

Laut Polizei habe sich ein Bewohner des Hauses, so an dem Experiment gestört, dass er das Handy eines Jungen nahm und dieses ebenfalls aus dem neunten Stock fallen ließ.

Leider war hierbei die Gravitation so groß, dass das Telefon in sämtliche Bestandteile zersplitterte. Der 39-Jährige müsse sich nun wegen Sachbeschädigung verantworten.