Zeugen gesucht: 20-Jährige in Jena in ihrem Auto zu sexuellen Handlungen gezwungen

Am 17. Dezember vergangenen Jahres ist es im Stadtgebiet von Jena zu einem sexuellen Übergriff gekommen. Ein Mann zwang eine 20-Jährige in ihrem Fahrzeug zu sexuellen Handlungen. Dringend tatverdächtig ist ein in Jena wohnhaft gewesener 36-jähriger syrischer Staatsangehöriger, der als Kurierfahrer Pakete auslieferte. Der Mann sitzt derzeit in Untersuchungshaft in einer Justizvollzugsanstalt.

Da es sich um eine mutmaßliche Wiederholungstat handelt, besteht der Verdacht, dass der 36-Jährige auch für weitere, bisher nicht angezeigte Übergriffe im Stadtgebiet von Jena verantwortlich ist.

Der 36-Jährige ist 1,70 Meter groß, schlank, hat dunkles, lockiges Haar und trägt einen Vollbart.

Geschädigte sexueller Übergriffe oder Zeugen, die sachdienliche Angaben machen können, werden gebeten, sich bei der Polizei unter kpi.jena@polizei.thueringen.de oder 03641/812414 zu melden.

