Zeugen nach Attacke auf Radfahrer in Jena gesucht

Am vergangenen Donnerstag gegen 11.20 Uhr ist es in Jena zu einem Angriff auf einen Radfahrer gekommen. Wie die Polizei am Montag mitteilte, sei der Mann mit seinem Rad auf dem Radweg im Paradies stadtauswärts gefahren und als er sich in der Nähe der Fernwärmerohre, parallel zu den Bahngleisen befand, unvermittelt durch einen Unbekannten attackiert worden.

Der Angreifer sei aus einem Gebüsch gesprungen, habe den Radfahrer vom Fahrrad gestoßen und flüchtete anschließend in unbekannte Richtung.

Der Täter soll braune, wellige bis lockige Haare haben und sei mit einer hellbraunen/beigen Jacke und einer Jeanshose bekleidet gewesen.

Hinweise nimmt die Polizei Jena unter der Telefonnummer 03641-810 entgegen.

