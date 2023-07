Zigarettenautomat gesprengt und Dieb in der Bäckerei - Die Polizeimeldungen aus Jena

Jena. Unbekannte haben einen Zigarettenautomaten aufgesprengt und ein Dieb war mehrfach in einer Bäckerei unterwegs. Das sind die Meldungen aus Jena.

Ein Zeuge hat am Montagmorgen einen defekten Zigarettenautomaten in der Emil-Wölk-Straße entdeckt. Mutmaßlich haben Unbekannte diesen zuvor aufgesprengt, so die Polizei. Im Anschluss leerten sie den Automaten und klauten Tabakwaren und Bargeld in unbekannter Menge.

E-Bike aus Keller geklaut

Bisher unbekannte Täter sind in den Keller eines Mehrfamilienhauses in der Carolinenstraße eingebrochen. Aus einem Kellerabteil klauten sie ein E-Bike im Wert von ungefähr 1600 Euro. Einem Zeugen ist der Einbruch am Montagmittag aufgefallen.

Mehrfach bedient

Einem Mitarbeiter einer Bäckerei in der Goethestraße fiel am Dienstagmorgen auf, dass am Morgen Backwaren fehlten. Wie die Polizei mitteilte, kam das in den vergangenen Monaten öfter vor. Zeugen konnten Hinweise auf den Dieb geben. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und geht den Hinweisen nach.