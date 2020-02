Zöllnitz hält sich noch offen, wer künftig mit löschen soll

Mit der Neuansiedlung der expandierenden Büromarkt Böttcher AG in Zöllnitz steht die Gemeinde vor Herausforderungen feuriger Art. Durch das Bauvorhaben rutscht der Ort in eine andere Risikoklasse, wie in der Thüringer Feuerwehr-Organisationsverordnung festgelegt ist. Die freiwillige Wehr mit einem Löschfahrzeug kann diese Vorgaben aber nicht erfüllen, daher muss die Gemeinde eine Kooperation eingehen.

Kostenberechnung bezieht sich vor allem auf Gewerbegebiet

Eine dahingehend wochenlang ausgehandelte Brandschutz-Zweckvereinbarung zwischen Zöllnitz und Jena liegt vorerst auf Eis. Während der Stadtrat von Jena zuletzt dem Vertrag zustimmte, gehen die Gemeinderatsmitglieder in Zöllnitz vorsichtiger an die Sache heran. Sie vereinbarten in der vergangenen Sitzung, stattdessen eine Vereinbarung mit Stadtroda zu prüfen, bestätigt Bürgermeisterin Ingrid Helmke (CDU). „Es hängen erhebliche Kosten daran. Das muss abgewogen werden“, sagt sie mit Blick auf die Jenaer Vereinbarung, die allerdings keineswegs vom Tisch sei.

Die Vereinbarung mit Jena sah einen jährlichen Betrag von 340.000 Euro vor, der von der Gemeinde für die Sicherstellung des abwehrenden Brandschutzes und für die allgemeine Hilfe zu überweisen ist. Die Zahlung solle sich allerdings an der „wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit der Gemeinde Zöllnitz orientieren“, das heißt: Solange die Gewerbesteuereinnahmen nicht üppig fließen, muss die Gemeinde nicht so tief in die Tasche greifen. „Jena ist uns sehr entgegengekommen, um unsere wirtschaftlichen Leistungen nicht zu gefährden“, sagt Helmke.

Im Gerätehaus der freiwiligen Feuerwehr in Zöllnitz steht ein Löschfahrzeug. Foto: Katja Dörn

Die kreisfreie Saalestadt hält die einzige Berufsfeuerwehr in der Region vor, muss also auch Personal bezahlen, was sich in den Kosten niederschlage. Zöllnitz’ Bürgermeisterin betont, dass die Gemeinde nicht nur hinsichtlich der Neuansiedlung von Böttcher ihren Brandschutz aufstocken muss, sondern auch für entstehende Wohngebäude. So werden zur Zeit die ersten Mehrgeschosser von der Sparkasse Jena-Saale-Holzland und dem ansässigen Unternehmen Machts fertiggestellt, für die eine Drehleiter vorzuhalten sei – die am Löschfahrzeug der Zöllnitzer Wehr aber nicht vorhanden ist.

Stadtroda zeigt sich grundsätzlich bereit zur Verhandlung

Die Kostenberechnung, die im Stadtrat Jena vorgelegt wurde, bezieht sich indes nur auf das Gewerbegebiet „Lerchenfeld West“, wo die Büromarkt Böttcher AG derzeit mit den Erdaushub beginnt, sowie auf das Fair-Hotel auf der Gemarkung Zöllnitz mit einem kleineren Betrag (24.000 Euro pro Jahr).

Stadtroda dagegen besitzt eine freiwillige Feuerwehr. Mitglieder des Gemeinderates von Zöllnitz besuchten in der vergangenen Woche den Stadtrat, um die Verhandlungen für ein Abkommen zu beginnen. Beide Kommunen vereinbarten Stillschweigen, sagt Bürgermeister Klaus Hempel (Freie Wähler), er bestätigt aber, dass man Zöllnitz in Sachen Brandschutz aushelfen will. „Wir sind grundsätzlich bereit, müssen aber noch Details abstimmen.“

Die Gremien des Stadtrates, die Feuerwehr, das Landratsamt und die Verwaltungsgemeinschaft Südliches Saaletal müssten die Vereinbarung besprechen, um Anfang März eine Vereinbarung vorlegen zu können.

Für welchen Weg sich Zöllnitz schlussendlich entscheidet, sei noch offen. Bürgermeisterin Helmke betont, dass die „Zusammenarbeit mit beiden Kommunen sehr gut“ ist. „So sieht es auch der Gemeinderat.“ Doch das Abkommen muss kommen, um die Ansiedlung der Böttcher AG zu gewährleisten, die mangels Fläche nach Zöllnitz ausweicht. „Zum Ausruhen ist keine Zeit“, sagt Helmke.