Zöllnitz lädt ein zur 680-Jahr-Feier

Zöllnitz. Eine Ortsrallye, ein Festumzug und Musikabende werden geboten.

Die Ursprünge von Zöllnitz sind zurück bis ins Jahr 1343 dokumentiert. Deshalb lädt die Gemeinde am Wochenende zu ihrer 680-Jahr-Feier ein.

Das Leben in Zöllnitz werde seit jeher geprägt von „mutigen Menschen, die mit Engagement und Zusammenhalt ihre Heimat zu dem gemacht haben, was sie heute ist“, heißt es in der Einladung. Dies gelte es mit „kreativen Darbietungen, unterhaltsamen Veranstaltungen und Gelegenheiten, sich mit anderen Dorfbewohnern und Gästen auszutauschen“ zu feiern.

Beginnen wird die von den örtlichen Vereinen und der Gemeinde organisierte 680-Jahr-Feier mit einer „Zöllnitzrallye“ am Freitag, 1. September, von 16 bis 20 Uhr. Hierbei können bei einem Spaziergang verschiedene Fragen beantwortet werden. Ein Konzert mit der „Steinmeister Band“ startet dann um 19.30 Uhr in der Kirche, ab 21 Uhr gibt es eine Disco mit DJ Flo Höhn und DJ Doc.Fish im Festzelt auf dem Sportplatz. Von 20 bis 23 Uhr wird zudem die Zöllnitzer Chronik in Licht an verschiedenen Stationen gezeigt.

Zum Festumzug wird dann am Samstag, 2. September, ab 13 Uhr eingeladen, ab 14 Uhr zum Kinderspaß und Markt auf der Festwiese. Von 15 bis 17 Uhr gibt es eine Mini-Disco, ab 20 Uhr treten dann die Tanzgruppe des Mörsdorfer Sportvereins und die Band „Oberland Bub’n“ auf.

Schließlich gibt es am Sonntag, 3. September, ab 11 Uhr noch einmal Musik und Spaß für die ganze Familie auf der Festwiese.

„Möge diese Jubiläumsfeier ein unvergessliches Ereignis werden, das uns als Erinnerung für die kommenden Generationen dient und uns weiterhin zusammenführt, um die Werte und den Zusammenhalt von Zöllnitz zu stärken“, schreiben die Organisatoren.