Zoff geht weiter: Stadt Jena widerspricht dem Garagenverein

Jena. Rathaus: „Bedingung absolut fernliegend“. Abriss ist auch ohne Fördermittel möglich.

Garagenabriss auch ohne Bundesförderung? Die Garagengemeinschaft „An der Kläranlage“ hält die Aussage der Stadt für falsch und beruft sich auf einen Stadtratsbeschluss. Im Rathaus hingegen reagiert man gelassen auf den erneuten Versuch, die Tatsachen zu verdrehen.

„Es gibt einen Beschluss der Stadträte die nur unter der Bedingung von Fördermitteln dem Abriss der Garagen zustimmten“, erklärt der Vorsitzende Frank Fiedler in einem Schreiben. Und Tilo Wennek, der meistens das Wort ergreift und stellvertretender Vorsitzender des Vereins ist, beklagt in der Mail die schlechte Recherche der Redaktion.

Als nicht korrekt bezeichnete Rathaus-Sprecherin Stefanie Braune die Darstellung des Vereins. Richtig sei, dass der Stadtratsbeschluss zur Umsetzung der Maßnahmen notwendig gewesen sei, weil dies eine Bedingung des Fördermittelgebers gewesen sei. „Beschlusspunkt 001 der Beschlussvorlage lautet demgemäß ,Der Oberbürgermeister wird beauftragt, das Projekt entsprechend des Fördermittelantrags (...) vom 15.11.2021 und des Zuwendungsbescheids vom 16.12.2021 umzusetzen.’ Richtig ist ebenso, dass für die Maßnahme tatsächlich in dem benannten Bescheid eine nicht unerhebliche Förderung in Aussicht gestellt ist.“

In die Zukunft gerichteter Vorbehalt ist ausgeschlossen

Dass aber der Beschluss damit unter der Bedingung stand, „dass Fördermittel fließen“, sei absolut fernliegend. Ein solcher in die Zukunft gerichteter Vorbehalt sei nämlich ausgeschlossen. Hinzu komme, dass bei regulärem Lauf der Dinge eine Umsetzung im Sinne des Zuwendungsbescheids unproblematisch sein werde. „Der Umstand, dass ein Teil des Abrufs der Fördersumme nunmehr in Frage steht, liegt ja im Kern in dem Weigerungsverhalten der Akteure des betroffenen Garagenvereins begründet.“ Ferner stehe noch gar nicht fest, in welcher Höhe die Fördergelder in Anspruch genommen werden könnten.

Räumungsklagen eingereicht

Die Stadt Jena hat beim Amtsgericht Räumungsklagen eingereicht: Klagen gegen den Verein, der die Fläche gepachtet hat, und Klagen gegen die Nutzer, denen die Garagen gehören. Bekanntlich will die Stadt das Gelände mit Mitteln aus einem Fördertopf des Bundes renaturieren. Der Streit mit der Garagengemeinschaft „An der Kläranlage“ überschattet zwar die Diskussion, aber die Stadt ist zuversichtlich, dass die Fördermittel für die unstrittigen Anlagen bis Ende 2024 abgerufen werden können. Konkret geht es um die Anlagen „Am Wehrigt“, „Am Steinbach“ und in Maua „Am Hohlweg“. Der Streit mit der Garagengemeinschaft „An der Kläranlage“ wird vom Amtsgericht entschieden. Schon deshalb gleiche die Frage nach Fristen einem Blick in die Glaskugel, sagte Andreas Herzog vom Fachdienst Recht bereits Anfang November dieser Redaktion. Die Verwaltung betonte damals auch, dass der Stadtratsbeschluss umgesetzt werde. Dieses Ziel werde verfolgt, auch wenn die Maßnahme möglicherweise nicht gefördert werde. Dem Vereinsvorstand sei auch mitgeteilt worden, dass die Stadt bei Verzögerungen alle Schäden wie entgangene Fördermittel geltend machen werde.