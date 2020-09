Zu viel: Stadtwerke Jena verschieben Start großer Bauvorhaben

Jena. Der Ortsteilrat in Jena-Nord kritisiert das Baustellenmanagent der Stadtwerke, die nun wiederum wegen der derzeit angespannten Verkehrssituation mehrere Bauvorhaben verschieben.

In Jena-Nord schießen die Stadtwerke-Baustellen gerade wie Pilze aus dem Boden. In einer öffentlichen Erklärung fordert der Ortsteilrat Jena-Nord eine bessere Koordination und mehr Informationen. Wenige Tage Vorlauf vor dem Start großer Bauvorhaben seien zu wenig. Vor allem aber könne nicht überall auf einmal und vor allem so lange gebaut werden.