Zuarbeiten für Chronik des Saale-Holzlandes noch möglich

Bürger, Vereine und Gemeinden schreiben eifrig mit an der Landkreis-Chronik 2019. Sie berichten in Wort und Bild von Veränderungen, Neuerungen, Ereignissen, Festen und Jubiläen in den Städten und Gemeinden des Saale-Holzland-Kreises. Weitere Beiträge seien in Arbeit, hieß es aus dem Landratsamt. Das hat jetzt die Einsendefrist für Beiträge und Fotos für die Publikation verlängert.

Aufgrund der Corona-Pandemie seien viele Einrichtungen vor allem mit der Krisen-Bewältigung beschäftigt und hätten nach einer Fristverlängerung gefragt. Diesem Wunsch komme man jetzt nach. Neuer Termin zum Einsenden von Texten und Fotos ist der 31. Mai. Bis dahin haben Gemeinden und Vereine, Schulen und Kindergärten, Freiwillige Feuerwehren, Chöre, Theater- und Kulturgruppen, Initiativen, Interessengemeinschaften und weitere Einsender die Möglichkeit an der Landkreis-Chronik 2019 mitzuarbeiten. Die Texte sollten kurz und informativ sei (maximal 1200 Zeichen). Die Empfänger-Mail-Adresse lautet: presse@lrashk.thueringen.de, Betreff: Chronik 2019.

Es ist geplant, für 2019 und 2020 wieder eine Doppel-Chronik herauszugeben, wie auch in den vergangenen Jahren.