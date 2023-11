Zuchtverein aus Kahla feiert 125. Jubiläum

Kahla. Rassegeflügelzüchter aus der Region Jena treffen sich im Rosengarten. Auch für Besucher ist die Rassegeflügelschau geöffnet.

Die Kreisrassegeflügelschau des Kreisverbandes Jena findet an diesem Samstag und Sonntag, 25. und 26. November, im Rosengarten in Kahla statt. Für Besucherinnen und Besucher ist die Schau am Samstag von 9 bis 18 Uhr und am Sonntag von 9 bis 15 Uhr bei freiem Eintritt geöffnet. Kindergärten und Schulen können sich bereits am heutigen Freitag, 24. November, von 8 bis 14 Uhr umsehen.

Gleichzeitig feiert der Rassegeflügelzucht-Verein Kahla und Umgebung sein 125-jähriges Bestehen.

40 Aussteller, darunter Spitzenzüchter auf Bundes- und Landesebene, aus dem Saale-Holzland-Kreis und den angrenzenden Kreisen zeigen eine Vielzahl rassiger Tiere, heißt es in der Ankündigung. Zu den besonderen Raritäten bei der Schau würden Pommernenten, eine in ihrer Existenz gefährdete Rasse der sogenannten „Roten Liste“, ebenso wie Orpington-Hühner und die in der Schweiz beheimateten Altsteirer-Hühner zählen. Auch mit Zwergenten, Zwerg-Crève Coeur, einer sehr seltenen Zwerghuhnrasse, Pfautauben oder Coburger Lerchen hätten bislang die wenigsten Bekanntschaft gemacht.

Besonders willkommen seien Besucherinnen und Besucher, die interessiert sind, die Rassegeflügelzucht zu ihrem Hobby zu machen.