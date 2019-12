Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Zufall bringt Unerwartetes ans Licht – Mehrere Einbrüche – Fahrzeuge demoliert

Zu mehreren Diebstählen kam es am vergangenen Wochenende in Jena. Nach Angaben der Polizei hatten es die Diebe dabei überwiegend auf Fahrräder und Zubehörteile abgesehen. So verschafften sich Unbekannte Zugang zu Kellerabteilen mehrerer Wohnhäuser.

In der Lutherstraße wurden insgesamt zwei Fahrräder und eine Kite-Ausrüstung gestohlen.

In der Thomas-Mann-Straße stellte eine Bewohnerin fest, dass Unbekannte sämtliche Schuhschränke geöffnet und durchwühlt hatten. Es fehlte am Ende ein Paar Turnschuhe. Der Beutezug führte die Täter aber auch hier in den Keller, wo zwei Kellerboxen aufgebrochen und ein Rennrad entwendet wurde.

In ähnlicher Weise gingen die Täter auch in der Saalstraße vor. Hier wurden diverse Fahrradteile im Wert von circa 2700 Euro aus dem Keller gestohlen.

Fahrzeuge demoliert

Eine 22-Jährige stellte am Sonntagvormittag fest, dass ihr Fahrzeug durch Unbekannte beschädigt worden war. Das Fahrzeug befand sich auf einem Parkplatz hinter dem Sporthallenkomplex in Lobeda-West. An dem Suzuki fehlten laut Polizei beide Front-Scheibenwischer und ein Außenspiegel war abgetreten. Auf dem Fahrzeugdach hinterließen die Täter Schuhabdrücke.

Auch im Bereich der Tümplingstraße wurde ein Pkw beschädigt. Hier hatten Unbekannte zwei Reifen auf der Fahrerseite eines VW, vermutlich mit einem Messer, zerstochen.

Frage nach einer Fahrradpumpe bringt Unerwartetes ans Licht

Am frühen Sonntagnachmittag wurden zwei junge Männer, die am Eichplatz in Jena neben ihrem geparkten Pkw an ihren Fahrrädern hantierten, durch einen Zeugen angesprochen. Wie die Polizei mitteilte, wollte sich dieser lediglich eine Fahrradpumpe ausleihen. Daraufhin zeigten sich die beiden Männer sehr überrascht und äußerten spontan „Jetzt dachten wir schon, wir wurden erwischt“. Anschließend fuhren sie mit den Fahrrädern in Richtung Goethegalerie davon.

Die Spontanaussage der Beiden kam dem Zeugen derart merkwürdig vor, dass er die Polizei informierte. Bei Eintreffen der Polizisten befanden sich die Männer nicht vor Ort, jedoch kehrte einer der Beiden kurze Zeit später zum Fahrzeug zurück.

Der polizeibekannte 28-Jährige führte ein Fahrrad mit sich, das im Bereich Saalfeld als gestohlen gemeldet ist. Zudem räumte er ein, mit dem Pkw gefahren zu sein. Da er nicht mehr im Besitz eines gültigen Führerscheines war und außerdem Drogen konsumiert hatte, stehe ihm nun reichlich Ärger bevor.

Im Fahrzeug wurden schließlich noch Einbruchswerkzeuge, verschiedene Medikamente und ein weiteres Fahrrad gefunden.

