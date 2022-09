Zufriedene Gesichter nach Schätz-Aktion mit Fabian Kahl auf der Leuchtenburg

Seitenroda. Der Kunsthändler Fabian Kahl hat auf der Leuchtenburg Lieblingsstücke aus Porzellan geschätzt. Manche kaufte er den Interessierten sogar ab.

Der Kunsthändler und „Bares für Rares“-Star Fabian Kahl hat am Mittwoch auf der Leuchtenburg kleine und große Porzellan-Schätze von etwa 50 Interessierten bewertet. Diese waren vor allem gekommen, um von dem Experten mehr über ihre Lieblingsstücke zu erfahren.

Edda Locher aus Jena beispielsweise hatte eine Servierplatte aus Meissener Porzellan im Zwiebelmuster-Design dabei, die zwischen 1850 und 1924 produziert wurde. „Ein schönes Stück, das mit den roten und goldenen Verzierungen hochwertig gearbeitet ist. Dazu ist es in einem Topzustand. Allerdings ist Zwiebelmuster heute nicht mehr so beliebt“, sagte Fabian Kahl. Er schätzte den Wert der Servierplatte auf 200 bis 250 Euro.

„Ich will ja gar nicht verkaufen, sondern wollte nur mal hören, was mein Porzellan überhaupt wert ist. Bisschen mehr hatte ich mir aber schon erhofft“, sagte Edda Locher. Sie wolle die Servierplatte – einst ein Geschenk einer Freundin – weiterhin zuhause aufbewahren. Allerdings nicht mehr wie bislang im Kleiderschrank, was Fabian Kahl zuvor mit einem Augenzwinkern kritisiert hatte.

Der Experte wird gelobt

Thomas Schwarze aus Eisenberg zeigte Fabian Kahl indes einen Teller von Meissener Porzellan, den seine Oma einst zur Verlobung geschenkt bekam. Kahl sprach von einer „Luxusausführung“, da Gold eingearbeitet wurde. Allerdings sei ein einzelner Teller „nicht so spannend wie ein ganzes Service“. Insbesondere gelte das für die Schale aus der Schwanenservice-Reihe von Meissener Porzellan, die Thomas Schwarze und seine Frau Martina ebenfalls dabei hatten. „Für ein komplettes Service werden bis zu 12.000 Euro aufgerufen“, erklärte Fabian Kahl.

„Wir sind stolz auf den Teller und wollten ihn einmal schätzen lassen. Wir werden ihn als Erinnerung aber auf jeden Fall behalten“, sagten Thomas und Martina Schwarze. Sie lobten wie auch Conny Probisch und Roswitha Höfer, die ebenfalls ihre Porzellan-Schätze bewerten ließen, die „nette und sympathische Art von Fabian Kahl und dass er einen sehr kompetenten Eindruck macht.“

Alle gaben sich zudem als zumindest gelegentliche Zuschauer der ZDF-Sendung „Bares für Rares“ aus, bei der Fabian Kahl regelmäßig im Fernsehen präsent ist.

Das Image wandeln

Die Porzellan-Aktion mit Fabian Kahl am Mittwoch war die zweite in diesem Jahr. Bereits im Mai war der Kunsthändler auf der Leuchtenburg zu Besuch. „Unser Ziel ist es, das Image von Porzellan zu wandeln, das derzeit den Ruf hat, bei Oma im Schrank zu stehen. Dafür wollten wir Fabian Kahl unbedingt herholen“, sagte Ilka Kunze von der Leuchtenburg.

Fabian Kahl bestätigte, dass Porzellan in Händlerkreisen aktuell „nicht so beachtet wird“, was er nicht nachvollziehen könne. Im Schatten der großen Produzenten seien gerade die Erzeugnisse Thüringer Manufakturen unterbewertet. Es gelte, diese wieder in den Fokus zu rücken. Kahl liebäugelte auch damit, dass ein oder andere dieser Porzellane zu erwerben. „Gerade die Schwarzburger Werkstätten haben teils wunderschöne Figuren hergestellt“, sagte er.

Am Ende waren es eine Figur von Hutschenreuther, ein Weihnachtsservice für Kinder, das von Bauer & Lehmann in Kahla dekoriert wurde, und mehrere Stücke von Meissener Porzellan, die Fabian Kahl den Besucherinnen und Besuchern seiner Schätzung abkaufte.

Ilka Kunze von der Leuchtenburg zog indes eine positive Bilanz des Tages – und kann sich eine Neuauflage gut vorstellen.