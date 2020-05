Zukunftsmusik in Lobeda: Arztbesuche per Videosprechstunde

Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Zukunftsmusik in Lobeda: Arztbesuche per Videosprechstunde

Arzttermine per Videosprechstunde und schnellere Entlassung aus dem Krankenhaus: Um Forschung und Entwicklung im Bereich moderner Gesundheitsangebote voranzutreiben, arbeiten das Universitätsklinikum Jena und die Stadtwerke Jena im Modellprojekt „Smartes Quartier Jena-Lobeda“ zukünftig zusammen. Eine entsprechende Absichtserklärung wurde in den letzten Tagen unterzeichnet.

In verschiedenen Bereichen geht es darum, Angebote im Smarten Quartier im Interesse der Jenawohnen-Mieter sowie der Patienten des Universitätsklinikum zu entwickeln. Das „Smarte Quartier Jena-Lobeda“ entsteht aktuell in mehreren Bauabschnitten bis Jahresende 2023 in der Ziegesarstraße 9 bis 19 und liegt damit in direkter Nachbarschaft zum Universitätsklinikum. Ein erster Ansatz sei die Zusammenarbeit im Bereich Entlassmanagement, hieß es am Dienstag in einer Presseerklärung. Im Smarten Quartier stünden ab dem Jahr 2022 zehn komplett möblierte Wohneinheiten zur Verfügung, die Gästen eine Kombination aus „Wohnung auf Zeit“ und speziell auf ihre Bedürfnisse abgestimmte Services bieten würden.

Ein Forschungsprojekt widme sich der Frage, wie Patienten hier in einem wohnlichen Umfeld Hilfe im Heilungsprozess in Anspruch nehmen und so schneller aus dem Krankenhaus entlassen werden könnten. Eine weitere Zusammenarbeit finde zu Angeboten innerhalb eines Telemedizinraums statt, der ab 2023 für die Bewohner des Smarten Quartiers zur Verfügung stehen solle. Hier solle es zukünftigen Mietern unter anderem möglich sein, Arztbesuche bei verschiedenen ambulanten Praxen per Videosprechstunde zu erledigen. Wie dies praktisch aussehen kann, wird gemeinsam mit dem Universitätsklinikum und weiteren externen Arztpraxen erarbeitet.

„Wir als Uniklinikum Jena in direkter Nachbarschaft zum Smarten Quartier sehen darin eine große Chance, digitale Versorgungskonzepte auszuprobieren, die später auch auf größere Distanz funktionieren sollen. Digitalisierung spielt im medizinischen Bereich ohnehin eine zunehmende Rolle, gerade was die Möglichkeiten von Telemedizin angeht. Das zeigt uns aktuell die Corona-Pandemie. Hier möchten wir die Entwicklung weiter forcieren“, sagt Jens Maschmann, Medizinischer Vorstand des Uniklinikums Jena.

„Als Vermieter geht es uns im Kern darum, allen unseren Mietern eine möglichst einfache Teilhabe am Leben zu ermöglichen – auch wenn die gesundheitlichen Umstände vielleicht schwierig sind“, sagt unter anderem Antje David, Projektleiterin für alle Gesundheitsthemen im Stadtwerke-Modellprojekt. Für das Klinikum sei noch ein anderes Thema wichtig, nämlich die Frage, wie Patienten nach ihrer akuten Phase im Klinikum optimal versorgt werden könnten. „Hier denken wir an neue Wege der Nachsorge und Kurzzeitpflege“, sagt Jens Maschmann.

Beide Partner prüfen nach Angaben von Brunhilde Seidel-Kwem, Kaufmännischer Vorstand des Uniklinikums, welche ihrer weiteren Angebote sich im Interesse der Patienten und Mieter verzahnen lassen. Das Universitätsklinikum Jena ist der inzwischen 20. Partner, der das Modellprojekt Smartes Quartier Jena-Lobeda unterstützt. Weitere regionale und überregionale Partner kommen unter anderem aus den Branchen Energie, Gesundheit, IT und Logistik.

Hintergrund: Das „Smarte Quartier Jena-Lobeda“ ist ein Modellprojekt der Stadtwerke Jena. In mehreren Bauabschnitten entstehen bis Jahresende 2023 in der Ziegesarstraße 9 bis 19 insgesamt 270 „smarte“ Wohnungen, die im baulichen Bestand saniert werden. Alle Wohnungen werden mit Funktionen ausgestattet, die sich um Energiesteuerung, Gesundheitsangebote, Mobilitäts- und Logistiklösungen drehen. Die Stadtwerke-Tochter Jenawohnen investiert über 24 Millionen Euro in die Sanierung der drei Wohnblöcke. Etwa 145 Wohnungen des ersten und zweiten Bauabschnitts werden dabei ausschließlich für Menschen mit Wohnberechtigungsschein (Sozialwohnungen) angeboten. Das „Smarte Quartier Jena-Lobeda“ wird unterstützt vom Thüringer Ministerium für Wirtschaft, Wissenschaft und Digitale Gesellschaft.