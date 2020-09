Zukunftsmusik in Lobeda: Die Heizung mit dem Handy steuern

Um das smarte Quartier in Jena-Lobeda voranzubringen, geht die Stadtwerke-Jena-Gruppe mit der Energie Baden-Württemberg AG (EnBW) eine strategische Partnerschaft ein: Die EnBW übernimmt Konzeption und Umsetzung einer digitalen Plattform, die alle künftigen smarten Services bündelt und für die unterschiedlichen Anwender abrufbar macht. Die Quartiersplattform für das smarte Quartier Jena-Lobeda soll ab Dezember 2021 in den Regelbetrieb gehen.

Die von der EnBW zu entwickelnde Quartiersplattform soll nach Angaben der Unternehmen standardisierte, offene Schnittstellen zur Anbindung und Weiterentwicklung vielfältiger Services bereitstellen und flexibel erweiterbar sein. Geplant sei derzeit, über die Plattform im smarten Quartier Jena-Lobeda wesentliche Aspekte des Lebens zu digitalisieren, zu vernetzen und zu vereinfachen. „Beispielsweise sollen die Bewohner Smart-Home-Anwendungen nutzen und Licht, Heizung und Video-Klingel zentral über ein Tablet oder Smartphone steuern, die Haustür öffnen und den Energieverbrauch darstellen können“, hieß es am Mittwoch. Über integrierte Kommunikationsmodule könnten die Mieter direkt Kontakt zu ihrem Vermieter aufnehmen, ein digitales Schwarzes Brett einsehen und befüllen oder mit ihren Nachbarn kommunizieren. „Weitere Funktionalitäten werden wir im Projektverlauf gemeinsam mit den Quartierbewohnern identifizieren und in Anwendertests auf Herz und Nieren prüfen“, sagt Stefanie von Andrian, Leiterin des Bereichs Urbane Infrastruktur bei der EnBW.

Sanierung der Gebäude in der Ziegesarstraße 9 bis 19

Die Stadtwerke-Jena-Gruppe saniert und entwickelt etwa 270 Wohneinheiten von Thüringens größter Wohnungsgesellschaft Jenawohnen im Stadtteil Lobeda zu einem „Smarten Quartier der Zukunft“. Bis Jahresende 2023 wird die Sanierung der Gebäude in der Ziegesarstraße 9 bis 19 in drei Bauabschnitten umgesetzt. Alle Wohnungen werden mit smarten Funktionen ausgestattet, die sich beispielsweise um Energiesteuerung, telemedizinische Anwendungen sowie Mobilitäts- und Logistikangebote drehen. Durch innovative digitale Lösungen will man neue Formen des Zusammenlebens mit hoher Lebensqualität und engerer Vernetzung der Einwohner schaffen. Die Wünsche und Bedürfnisse der Mieter und das Zusammenleben in der Nachbarschaft seien zentrale Bestandteile, sagt Gunar Schmidt, Leiter des Modellprojekts.

Die EnBW ist mit über 23.000 Mitarbeitern eines der größten Energieunternehmen in Deutschland und Europa. Sie versorgt rund 5,5 Millionen Kunden mit Strom, Gas, Wasser sowie Dienstleistungen und Produkten in den Bereichen Infrastruktur und Energie.

