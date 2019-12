Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Zum Awo-Geburtstag auf Kurs Kindergarten

Wie feiert man am besten den eigenen 100. Geburtstag? Im Falle der Arbeiterwohlfahrt standen dafür am Freitag in Jena die Sterne super günstig. Der Awo-Regionalverband Mitte-West-Thüringen vermeldete an diesem 100. Gründungsjahrestag des Wohlfahrtsverbandes beim Empfang im Haus Schaefferstraße 1 den eben hier startenden Umbau zu einem Kindergarten. Und dazu noch dies: Marie Juchacz war am 19. Februar 1919 in der Weimarer Nationalversammlung nicht nur die erste Frau, die in einem deutschen Parlament eine Rede hielt; sie war überdies am 13. Dezember gleichen Jahres die Begründerin der Awo. Und so werde der neue Kindergarten – nach Marie Juchacz benannt, vermeldete Regionalverbands-Chef Frank Albrecht. Schon in maximal 16 Monaten soll nach seinen Worten das Haus hergerichtet und als Kindergarten nutzbar sein. Das ist dann in Jena der siebte Kindergarten der Awo, die das städtische Gebäude in der Schaefferstraße per Erbbaupacht nutzen wird.

Das Kind und seine Fähigkeiten 60 Kinder und davon 22 im Alter unter drei Jahren sollen in der Schaefferstraße 1 betreut werden. Anne Seils, die künftige Leiterin des Hauses, will einen so genannten „Early Excellenz“-Ansatz verfolgen. Dahinter stünden drei Säulen: erstens – das Kind nicht etwa von seinen Defiziten, sondern von seinen Fähigkeiten her zu betrachten. Zweitens: eine starke Familieneinbindung. Und drittens: die Quartieröffnung – die vielfältige Kooperation mit anderen Einrichtungen, so erläuterte Anne Seils gegenüber der Zeitung. Nach der Beschreibung von Architektin Anne Göbel wird das Erdgeschoss samt einem „Spielhaus“ und vielen Spielelementen für die Jüngsten hergerichtet, während Ober- und Dachgeschoss für die Kinder der Altersgruppe „Ü 3“ wie auch für den Einbau eines Kinderrestaurants vorgesehen sind. Einen 1975 geschaffenen Anbau des vor 113 Jahren fertiggestellten Hauses will Anne Göbel mit moderner Fassade und bodentiefen Fenstern ausstatten lassen. Ordentlich zu tun gibt es auf der derzeit noch fast komplett gepflasterten Freifläche. Das 600 Quadratmeter große Areal soll „sehr naturnah“ sein, sagte Anne Göbel. Jenas Sozial- und Bildungsdezernent Eberhard Hertzsch erinnerte daran, dass somit der Geist des Hauses bewahrt wird. Stichwort: der Pädagoge Karl Volkmar Stoy, Begründer der nach ihm benannten Erziehungsanstalt. Stoys Sohn Johann Heinrich hatte die Leitung der Anstalt 1880 übernommen und das von Star-Architekt Ludwig Hirsch konzipierte Haus Schaefferstraße 1 im Jahre 1906 als Wohnstatt bezogen. Später diente das Gebäude als Pflegeheim und Stätte des betreuten Wohnens. In West besonders großer Bedarf Nach Hertzschs Darstellung werden derzeit in Jena 70 Kindergärten von 5731 Mädchen und Jungen genutzt. Im Bedarfsplan der Stadt sei aktuell – auf ganz Jena geschaut – eine „Unterdeckung“ von 28 Kindergartenplätzen vermerkt. In zwei Jahren wolle die Stadt einen Überhang von 50 Plätzen erreicht haben, „um ohne weiteres Plätze anbieten zu können“. Zum Beispiel werde die Ernst-Abbe-Stiftung im Langetal 2022 einen Kindergarten fertiggestellt haben, den ein Wohlfahrtsverband als Träger betreiben soll. West-Ortsteilbürgermeister Holger Becker betonte, dass in Stadtmitte und Jena-West gemessen an der besonders großen Nachfrage 180 Plätze fehlen und folglich viele Kinder in andere Stadtteile gefahren werden müssen. Der Ortsteilrat wolle den neuen Kindergarten nach Kräften unterstützen und zum Beispiel im Dienste eines besser geordneten Verkehrs am Haus die Idee einer Einbahnstraße zur Diskussion stellen. Interessierte Eltern können sich jetzt schon bei der Awo informieren unter 03643/2499652. Vom neuen Jahr an sind mehr Details online zu finden auf dem Kita-Portal der Stadt.