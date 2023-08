Fahrzeuge der beiden Verkehrsunternehmen JES Verkehrsgesellschaft (links) und Jenaer Nahverkehr. In beiden Unternehmen fahren Kinder am 20. September kostenlos.

Zum Kindertag kostenfrei in Bus und Bahn in Jena

Jena. Kinder bis einschließlich 14 Jahre fahren am 20. September kostenlos Bus und Bahn.

Am Weltkindertag, 20. September, fahren Kinder bis einschließlich 14 Jahre im gesamten Verkehrsverbund Mittelthüringen und damit auch in den Fahrzeugen des Jenaer Nahverkehrs und der JES Verkehrsgesellschaft kostenfrei. Es locken zahlreiche Veranstaltungen und Ausflugsziele, die im VMT-Gebiet liegen und bequem mit Bus, Zug und Straßenbahn zu erreichen sind: So kann man sich vom bunten Treiben auf Schloss Friedenstein mitreißen lassen, dem Orchestermärchen „Die drei kleinen Schweinchen“ der Jenaer Philharmonie lauschen oder sich bei einer Wanderung durch den Fröbelwald im Schwarzatal austoben.

Am Weltkindertag sei für jeden was dabei, findet Anja Tautenhahn, Sprecherin des Jenaer Nahverkehrs. „Also schnappt eure Eltern und Geschwister, packt eure Rucksäcke und ab zur nächsten Haltestelle“, so ihre Empfehlung. red