Zum Sonntag: Von Leichtigkeit und Schuhwerk

Die erste Woche Advent wäre also überstanden und so langsam schleicht sich das Gefühl ein, dass es doch irgendwie auf Weihnachten zugeht.

Aber bin ich schon so richtig in Adventsstimmung? Und wie kann es bereits jetzt Advent sein, hat dieses merkwürdige Jahr doch eben erst begonnen? Wo ist dieses Jahr geblieben? Und dann auch noch ein Advent, der so anders ist, über dem ein Schatten der Unsicherheit, hitziger Diskussionen und Gedanken über den Umgang mit den Problemen unserer Zeit liegt. Ein Schatten, der sich bereits auf das nahende Weihnachtsfest legt, das ja auch so ganz anders werden soll als gewohnt.

Doch unter all den Schatten, die wir inzwischen überall auf der Welt sehen, geht ein kleines Fest fast unter. Am Sonntag ist Nikolaus. Ein Tag, der für Erwachsene wohl keine große Bedeutung mehr hat, jedoch Kinderherzen schneller schlagen lässt.

Schon am Abend zuvor werden Schuhe geputzt oder zumindest bereitgestellt, im Vertrauen darauf, dass sie am kommenden Morgen gefüllt sind. (Profitipp: Sind die Schuhe zu schmutzig, geht zur Not auch ein Teller!).

Nikolaus ist geheimnisvoll. Nikolaus ist aufregend. Nikolaus macht glücklich. Für diesen Morgen vergessen viele Kinder kurz ihre Sorgen. Es spielt keine Rolle, ob die Welt um sie herum in den richtigen Bahnen läuft. An diesem Morgen geht es nur darum, ob der Nikolaus ihnen Schokolade in die Schuhe legte.

Es ist diese Leichtigkeit, für die ich Kinder oft bewundere. Wie sie abends aufgeregt zu Bett gehen, nachts horchen und (sehr) früh aufstehen, nur um zu schauen, ob die Schuhe schon gefüllt sind.

Wer das Reich Gottes nicht empfängt wie ein Kind, der wird nicht hineinkommen, so spricht Jesus Christus zu uns. Vom Glauben der Kinder, die sich vertrauensvoll schlafen legen, denn am Morgen werden sie beschenkt sein, können wir nur lernen.

Den Problemen und Schatten unserer Zeit keine größere Macht geben als notwendig und uns erfassen lassen von der Freude an dem, was uns wichtig ist, darin liegt eine Inspiration aus der Leichtigkeit der Kinder für uns Erwachsene.

So wünsche ich uns allen für die kommenden Wochen die Leichtigkeit froher Kinderherzen. Haben Sie einen gesegneten Advent und gut gefüllte Schuhe (über die sich nicht nur Kinder, sondern auch Erwachsene freuen können).