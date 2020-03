Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Zurück zum Naturfilm im Jenaer Schillerhof

Wenn man in Jena mit dem Wandern zu den Winterlingen im Rautal und zu den Märzenbechern durch sei, „muss noch irgendetwas kommen“. So hat Thüringens Umweltministerin Anja Siegesmund (Bündnisgrüne) am Mittwoch den mittlerweile wohl gültigen Traditionsstatus der „Thüringer Naturfilmtage“ umschrieben. Sie sind unter Schirmherrschaft der Ministerin vom Donnerstag an bis Sonnabend in sechster Auflage zu erleben; und zum fünften Male ist Daniel Krischker mit seinem Kino im Schillerhof der Gastgeber. Schon im Vorjahr seien 15 Veranstaltungen an zwei Tagen bis auf eine ausverkauft gewesen, und auch in diesem Jahr zeichne sich für abermals 15 Vorführungen ein großes Maß Ausbuchungen ab. Obendrein werden am Donnerstag je drei erste Preise an Filme eines Schüler- und Studenten-Wettbewerbs vergeben, für den 15 Beiträge eingereicht worden waren. Insgesamt könnten für die 15 Veranstaltungen 1600 Tickets verkauft werden, sagte Krischker. Schon im Dezember seien bei ihm erste Anfragen eingegangen. Da das Kino über 100 Plätze verfüge, falle das kleine Festival nicht unter das Corona-bedingte Verbot von Veranstaltungen mit mehr als 500 Gästen.

Bitte keine falschen Assoziationen, so mahnte die Ministerin bei ihrer Film-Empfehlung für den Streifen „Wilde Nächte“ – der Untertitel laute: „Wenn die Tiere erwachen“.

Naturfilmtage fänden nur in Jena derart unterstützt statt, sagte Anja Siegesmund. Ihr Ministerium mit 37.000 Euro, aber auch das Landesamt für Umweltschutz, die Stiftung Naturschutz und die Stadt Jena fördern das kleine Festival, das so über ein Budget von 58.000 Euro verfügt. Dem ist auch der moderate Einzelticket-Preis von drei Euro zu verdanken.

Mehr zu den einzelnen Filmen: www.naturfilmtage.thueringen.de