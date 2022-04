Zurücklehnen und Abheben im Jenaer Planetarium

Tommy Eckardt von Jazz im Paradies (rechts) und Planetariumsdirektor Stefan Harnisch freuen sich auf „Space is the place“.

Jena. Mit der Reihe „Space is the place“ könnte „Jazz im Paradies“ wieder regelmäßig im Planetarium Jena nach den Sternen greifen.

Tommy Eckardt kann Hunderte Geschichten erzählen. Der Veranstalter und Kopf des Vereins „Jazz im Paradies“ (JIP) sitzt vorm Jenaer Planetarium und erinnert sich an das Trio „Chicago-Wuppertal-Dresden“, das der Verein im Jahr 1981 nach Jena holte. „Free-Jazz, das ging damals noch“, sagt er. „Geht auch heute, dann eben mit weniger Publikum.“ Er lacht. Aber natürlich wünscht er sich ausverkaufte Veranstaltungsorte.

Mit dem Konzert des Bratschenvirtuosen und Sängers Tomasz Kukurba und des Jazz-Geigers Stanisław Słowiński sollte ein voller Saal kein Problem werden. Ihr Repertoire schöpft aus den Traditionen von Jazz, Rock und Weltmusik. Am Sonntag, 24. April, 21 Uhr startet mit ihnen im Rahmen der Jazzmeile eine neue Reihe im Planetarium: „Space is the place“.

40 Jahre gibt es den Verein „Jazz im Paradies“, 1981, ein Jahr nach der Gründung, veranstaltete JIP 28 Jazz-Konzerte, bis 1989 waren es 156. Nicht mehr zu zählen ist die Konzert-Bilanz bis heute. Ein Veranstaltungsort, an den sich Tommy Eckardt besonders gern erinnert, ist das Planetarium. „Da ging viel“, sagt er mit Glanz in den Augen. Das weiß auch Planetariumsdirektor Stefan Harnisch. Sein Vorgänger Jürgen Hellwig, der das Sternentheater 30 Jahre lang leitete, habe gern berichtet von den Konzerten die unter der Kuppel stattfanden.

Zum Auftakt der Reihe sind Bratschist und Sänger Tomasz Kukurba und Jazz-Geiger Stanisław Słowińsk (Foto) zu Gast. Foto: Veranstalter

Harnisch ist durch und durch Sternengucker: Er ist quasi im Jenaer Planetarium aufgewachsen, war vor der Übernahme der Chef-Position als technischer Leiter tätig. „Ich habe das Planetarium immer als richtiges Theater betrachtet. Klar, die Sternenprojektion ist schon wunderbar, aber das Planetarium kann noch viel mehr“, sagt er. Anknüpfend an die Geschichten seiner Vorgänger will er das Planetarium wieder verstärkt auch durch Konzerte beleben. Und da darf JIP natürlich nicht fehlen.

Wenn am 30. April Tomasz Kukurba und Stanisław Słowiński unter der Kuppel die Saiten klingen lassen, wird vom 360-Grad-Video-Künstler Robert Metzner das passende Konzert der Bilder gestaltet. Kein Free-Jazz, aber Free-Projektionskunst: Metzner improvisiert seine Bilder live zur Musik. „Es ist wie in einer Kathedrale. Wenn das Licht ausgeht, taucht man in eine andere Welt. Man kann hier alles erschaffen, was man sich vorstellen kann“, sagt Stefan Harnisch. Er selbst erzähle gern Geschichten mit den visuellen Möglichkeiten der Kuppelprojektion. Wenn Konzerte stattfinden, höre er sich das Set zuvor an und baue dann eine passende visuelle Begleitung. Doch für die schönen Künste fehlen dem Direktor oft die Kapazitäten. Robert Metzner verstärke deshalb das Planetariumsteam und sei als Improvisationskünstler unverzichtbar.

Je nachdem wie eine Veranstaltung geplant sei, könnten im Planetarium auch Stehkonzerte ermöglicht werden. Innerhalb von zwei Stunden könnten die Sitzreihen ausgebaut werden, dann sei auch Tanzen kein Problem, so Harnisch. Doch am Sonntag heißt es viel mehr: zurücklehnen, abtauchen und die Welt aus Bildern und Tönen genießen. Der Kuppelraum wird zum Ort des Geschehens: „Space is the place“. So lautet auch der Titel eines Films aus dem Jahr 1974 von und mit dem US-amerikanischen Jazzkomponisten und Musiker Sun Ra. Avantgardistisch könnte man den Film nennen – oder einfach nur abgefahren. „Space is the place“ ist damit in jeder Hinsicht das richtige Motto für den Start dieser außergewöhnlichen Veranstaltungsreihe.

Noch sind über Eventim Karten für das Konzert im Planetarium am Sonntag, 24. April, 21 Uhr, erhältlich. Auch an der Abendkasse können Restkarten erworben werden.