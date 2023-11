Zusätzliche Bushaltestelle in der Jenaer Jägerbergstraße

Jena. „Am Moritzvorwerk“ wird in einem Pilotprojekt ein Jahr lang bedient. So sehen die Abfahrtszeiten aus.

Im Rahmen eines einjährigen Pilotprojektes wird seit vergangener Woche eine neue Haltestelle von den Bussen der Linie 422 der JES Verkehrsgesellschaft (Jena – Neuengönna – Nerkewitz – Dornburg – Dorndorf) in beide Richtungen angefahren. Die Haltestelle „Am Moritzvorwerk“ befindet sich an der Jägerbergstraße. Es handelt sich um eine provisorische Haltestelle, die zunächst für ein Jahr bedient wird.

Christian Gerlitz, Dezernent für Stadtentwicklung und Umwelt, sagt: „Die neu eingerichtete Haltestelle Am Moritzvorwerk liegt im Stadtgebiet Jenas und wird künftig durch die JES bedient. Das ist ein weiteres Zeichen für die sehr gute Zusammenarbeit zwischen Stadt und Landkreis.“

Die Busse der Linie 422 halten in Richtung Jena (Burgaupark) – Neuengönna – Nerkewitz – Dornburg – Dorndorf an der Haltestelle „Am Moritzwerk“ jeweils montags bis freitags 6.37 Uhr, 12.47 Uhr und 15.24 Uhr. In der entgegengesetzten Richtung Dorndorf – Dornburg – Nerkewitz – Neuengönna – Jena (Burgaupark) jeweils montags bis freitags 7.35 Uhr und 16.13 Uhr.

Zusammen mit dieser neuen Haltestelle bedienen die JES-Busse 350 Haltestellen im Saale-Holzland und 87 im Stadtgebiet Jena.

Alle Fahrplaninformationen finden Fahrgäste auf der Internetseite der JES Verkehrsgesellschaft unter: www.stadtwerke-jena.de/nahverkehr