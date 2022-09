Zusammenarbeit bei Ausbildung der Feuerwehr in Jena, Erfurt und Gera

Erfurt / Jena / Gera. Die Oberbürgermeister der drei größten Städte Thüringens unterzeichnen eine Vereinbarung zur Kooperation in der Ausbildung von Feuerwehrleuten. Jenas OB setzt auf Selbsthilfe

Die Städte Erfurt, Jena und Gera wollen bei der Feuerwehrausbildung zusammenarbeiten. Dazu wurde am Dienstag eine Zweckvereinbarung unterzeichnet.

Unter anderem gehe es darum, den landesweiten Bedarf über ein Portal der Berufsfeuerwehr Jena zu erfassen. Dadurch soll eine vermeintliche Überbuchung ausgeschlossen werden. Außerdem soll es künftig eine Zusammenarbeit bei der Vorbereitung und Durchführung der sechsmonatigen Grundausbildungslehrgänge geben, um gleiche Lehrinhalte und Methoden sicherzustellen und gleiche Lehrgangskosten zu schaffen.

Zudem sehe die Vereinbarung vor, die Auswahltests zu vereinheitlichen und gegenseitige Unterstützung bei der Durchführung der Tests zu etablieren mit dem Ziel, interessierte Bewerber nicht durch mögliche Terminüberschneidungen zu verlieren. Schließlich solle auch das Land Thüringen bei der Etablierung eines Laufbahnlehrgangs für den gehobenen feuerwehrtechnischen Dienst unterstützt werden.

Konkurrenz um Bewerber verringern

Jenas OB Thomas Nitzsche (FDP) betont, dass die Städte verstärkt selbst Fachkräfte ausbilden müssten, um die in den kommenden Jahren frei werdenden Stellen wieder besetzen zu können. Er hoffe, dass sich künftig auch weitere Berufsfeuerwehren in Thüringer dieser Initiative der drei großen Städte anschließen würden. „Genau wie wir haben auch Jena und Gera Schwierigkeiten bei der Nachwuchsgewinnung für die Berufsfeuerwehr“, sagt Erfurts OB Andreas Bausewein (SPD). „Daher ist es wichtig, dass wir uns nicht mehr gegenseitig die Bewerber streitig machen, sondern zusammen dafür sorgen, dass Menschen, die sich für die Feuerwehr begeistern, in allen drei Städten gleiche und faire Aus- und Fortbildungsbedingungen bekommen.“

Der Nachwuchskräftemangel sei eine überregionale Herausforderung, der man sich in Thüringen nur gemeinsam stellen könne, sagt Julian Vonarb, parteiloser Oberbürgermeister der Stadt Gera. Mit der Kooperation sei ein entscheidender Schritt getan, die Berufsfeuerwehren in Erfurt, Jena und Gera zu stärken und ein gutes Ausbildungsportfolio anzubieten.