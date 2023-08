Freiwilligentag in Jena: Zusammenarbeit über Grenzen hinaus stärken

Jena. 19. Jenaer Freiwilligentag findet am 16. September statt. „Man kann schon in drei Stunden Gutes tun“, sagt Oberbürgermeister Thomas Nitzsche (FDP).

Äpfel pflücken, Gärten pflegen oder Buddelschutz bauen – Beim 19. Jenaer Freiwilligentag können Engagierte vielseitig mitmachen. Am Samstag, 16. September, lädt die Freiwilligenagentur der Bürgerstiftung Jena Saale-Holzland wieder motivierte Bürgerinnen und Bürger ein.

Schnupperaktion für freiwilliges Engagement

Aus 25 Mitmachangeboten kann am Freiwilligentag gewählt werden. Diese reichen von Gartenarbeiten über handwerkliche Betätigungen bis hin zur Betreuung von Senioren. Das unverbindliche Angebot findet seit 2004 jährlich statt. Im vergangenen Jahr haben 225 Engagierte zu Säge und Farbeimer gegriffen. Klaus Wissmann, stellvertretender Vorsitzender des Tierheims Jena, lobt die Beteiligung der Freiwilligen im letzten Jahr.

Der Projekttag richtet sich dabei nicht nur an Jenas Bürger, sondern auch an Bewohner des Saale-Holzland-Kreises. „Wir wollen über kommunale Grenzen hinaus die Zusammenarbeit stärken“, sagt Stefan Danz, Vorsitzender des Fördervereins des Johannisfriedhofs Jena. Initiator des Projektes ist die Freiwilligenagentur Jena, die ehrenamtliche Helfer und Organisationen zusammenbringt. Hauptsponsor ist auch in diesem Jahr wieder „Jenapharm“.

Oberbürgermeister Thomas Nitzsche (FDP) engagiert sich bereits seit vielen Jahren selbst bei den Projekten. „Man kann schon in drei Stunden Gutes tun“, sagt der Schirmherr des Projekts. Die Bindung der Bürger an lokale Vereine schwinde, wodurch kontinuierliches Engagement generell nachlasse. „Wir wollen in diesem Jahr die 500er-Marke an Teilnehmenden knacken“, sagt Jannis Lemke, Vorstandsmitglied der Bürgerstiftung. Er erhofft sich permanentes Engagement der Freiwilligen über den Veranstaltungstag hinaus.

Interessierte können sich bis zum 14. September unter www.engagiert-in-jena.de/freiwilligentag kostenlos anmelden. Einen Abschluss findet der Freiwilligentag mit einem Fest zum Austausch über die erbrachte Arbeit ab 18 Uhr im Faulloch am Johannisplatz.