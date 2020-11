Jena. In Jena achtete eine 52-Jährige Passantin beim Überqueren der Gleise nur auf ihren Vater und übersah deshalb die auf sie zukommende Straßenbahn.

Eine 52-Jährige stieß am Dienstagnachmittag in Jena mit einer herannahenden Straßenbahn zusammen. Nach Angaben der Polizei war die Frau mit ihrem Vater in der Karl-Marx-Allee unterwegs, als sie den Gleisbereich betrat, um diesen zu überqueren.

Dabei achtete sie nur auf ihren Vater und bemerkte die herannahende Straßenbahn nicht. Die 52-Jährige erlitt durch den Zusammenstoß nur leicht Verletzungen, die im Klinikum medizinisch behandelt wurden.

